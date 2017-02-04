Сборная США по футболу победила команду Ямайки в товарищеском матче
Футболисты сборной США обыграли команду Ямайки в товарищеской встрече.
Игра, прошедшая в пятницу в американском городе Чаттануга, закончилась со счетом 1:0 в пользу американцев, у которых на 59-й минуте отличился Джордан Моррис.
Сборная США после двух матчей в заключительном раунде квалификационного турнира к чемпионату мира 2018 года в зоне КОНКАКАФ занимает последнее шестое место, не имея набранных очков. Американцы в ноябре проиграли сборным Мексики (1:2) и
Сборная Ямайки не смогла выйти на чемпионат мира-2018, финальная часть которого пройдет в России, завершив борьбу в четвертом раунде квалификации.
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