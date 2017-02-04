Сборная США по футболу победила команду Ямайки в товарищеском матче

Игра, прошедшая в пятницу в американском городе Чаттануга, закончилась со счетом 1:0 в пользу американцев, у которых на 59-й минуте отличился Джордан Моррис.

Сборная США после двух матчей в заключительном раунде квалификационного турнира к чемпионату мира 2018 года в зоне КОНКАКАФ занимает последнее шестое место, не имея набранных очков. Американцы в ноябре проиграли сборным Мексики (1:2) и Коста-Рики (0:4), после чего главный тренер национальной команды Юрген Клинсман был отправлен в отставку, а его место занял Брюс Арена.

Сборная Ямайки не смогла выйти на чемпионат мира-2018, финальная часть которого пройдет в России, завершив борьбу в четвертом раунде квалификации.