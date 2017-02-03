Тренеры сборных-участниц Кубка конфедераций представили турнир на русском языке
МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Главные тренеры сборных Германии, Чили, Новой Зеландии, Португалии, Мексики, Австралии и России, которые примут участие в Кубке конфедераций 2017 года, представили турнир на русском языке. Об этом сообщает
пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).
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ФИФА на своем сайте приводит видеозапись, на которой каждый из тренеров произносит определенную фразу, характеризующую турнир. Последним из них выступает главный тренер российской сборной Станислав Черчесов, который призывает болельщиков не пропустить Кубок конфедераций.
Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве,
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