Мутко: Никакой искусственной натурализации в сборной РФ по футболу не будет
ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 фев —
Р-Спорт, Сергей Смышляев. Никакой искусственной натурализации не будет применяться для пополнения сборной России по футболу, заявил президент Российского футбольного союза (РФС), вице-премьер РФ Виталий Мутко.
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В прошлом сезоне за сборную России были заиграны получившие гражданство страны полузащитник Роман Нойштедтер, защитник Марио Фернандес и вратарь Гилерме.
«Считаю, что у нас неплохая команда, костяк есть, — сказал Мутко журналистам. — Есть игроки достаточно высокого уровня, у нас есть (Игорь) Акинфеев, (Василий и Алексей) Березуцкие, (Федор) Смолов, (Артем) Дзюба, есть молодые перспективные ребята. Вокруг этой команды можно строить. Никакой искусственной натурализации не будет в Российской Федерации, но мы открытая демократическая страна».
«Специально бегать по миру, приобретать игроков, вот, мол, у нас нет такого защитника… Этого делать не будем. Да, Фернандес получил российское гражданство, здорово играет в ЦСКА. Если сегодня он по
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