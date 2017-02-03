Мутко: Никакой искусственной натурализации в сборной РФ по футболу не будет

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В прошлом сезоне за сборную России были заиграны получившие гражданство страны полузащитник Роман Нойштедтер, защитник Марио Фернандес и вратарь Гилерме.

«Считаю, что у нас неплохая команда, костяк есть, — сказал Мутко журналистам. — Есть игроки достаточно высокого уровня, у нас есть (Игорь) Акинфеев, (Василий и Алексей) Березуцкие, (Федор) Смолов, (Артем) Дзюба, есть молодые перспективные ребята. Вокруг этой команды можно строить. Никакой искусственной натурализации не будет в Российской Федерации, но мы открытая демократическая страна».