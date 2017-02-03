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3 февраля 2017, 16:28 | Футбол: Сборные | Р-Спорт

Мутко: Никакой искусственной натурализации в сборной РФ по футболу не будет

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 фев — Р-Спорт, Сергей Смышляев. Никакой искусственной натурализации не будет применяться для пополнения сборной России по футболу, заявил президент Российского футбольного союза (РФС), вице-премьер РФ Виталий Мутко.

<em>ЕКАТЕРИНБУРГ 3 <span class=error>фев</span> — <nobr>Р-Спорт</nobr> Сергей <span class=error>Смышляев</span>.</em> Никакой искусственной натурализации не будет применяться для пополнения сборной России по футболу заявил президент Российского футбольного союза (<span class=error>РФС</span>) <nobr>вице-премьер </nobr>РФ Виталий <span class=error>Мутко</span>. Увеличить
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В прошлом сезоне за сборную России были заиграны получившие гражданство страны полузащитник Роман Нойштедтер, защитник Марио Фернандес и вратарь Гилерме.

«Считаю, что у нас неплохая команда, костяк есть, — сказал Мутко журналистам. — Есть игроки достаточно высокого уровня, у нас есть (Игорь) Акинфеев, (Василий и Алексей) Березуцкие, (Федор) Смолов, (Артем) Дзюба, есть молодые перспективные ребята. Вокруг этой команды можно строить. Никакой искусственной натурализации не будет в Российской Федерации, но мы открытая демократическая страна».

«Специально бегать по миру, приобретать игроков, вот, мол, у нас нет такого защитника… Этого делать не будем. Да, Фернандес получил российское гражданство, здорово играет в ЦСКА. Если сегодня он по каким-то критериям подойдет сборной, зачем от этого отказываться? Но специальной погони ради результата не будет. Надо ориентироваться на собственные кадры», — добавил вице-премьер.

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