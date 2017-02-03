«Имеется большой потенциал, оставшийся от олимпийского наследия, там порядка 1897 камер мы ещё готовы городу передать, они сейчас находятся у нас в Краснодаре. Они будут как раз перекрывать периметры на объектах проведения турнира — стадионе “Фишт”, Имеретинской долине», — цитирует Капустина Welcome2018.



По его словам, информация с этих камер, а также более сотни камер интеллектуального видеонаблюдения, которые тоже передадут городу-курорту, будет стекаться в создаваемый в регионе центр обработки информации, который расположится в Краснодаре с филиалом в Сочи.