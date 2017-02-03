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3 февраля 2017, 15:28 | Футбол: Сборные | Чемпионат.com

Перед Кубком конфедераций — 2017 в Сочи установят почти 2 тыс. камер наблюдения

Около 2 тыс. камер видеонаблюдения будет установлено в Сочи в преддверии Кубка конфедераций 2017 года по программе «Безопасный город». Об этом сообщил первый замминистра гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края Сергей Капустин.

«Имеется большой потенциал, оставшийся от олимпийского наследия, там порядка 1897 камер мы ещё готовы городу передать, они сейчас находятся у нас в Краснодаре. Они будут как раз перекрывать периметры на объектах проведения турнира — стадионе “Фишт”, Имеретинской долине», — цитирует Капустина Welcome2018.

По его словам, информация с этих камер, а также более сотни камер интеллектуального видеонаблюдения, которые тоже передадут городу-курорту, будет стекаться в создаваемый в регионе центр обработки информации, который расположится в Краснодаре с филиалом в Сочи.
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