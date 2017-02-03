Источник: Сборная России по футболу проведет сбор в Австрии перед Кубком конфедераций

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«Тренировочный сбор команды перед Кубком конфедераций пройдет в Австрии. Даты сбора на данный момент окончательно не определены», — сказал источник.

Официальный комментарий РФС и тренерского штаба сборной ТАСС пока получить не удалось.