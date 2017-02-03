Олег Фистикан: В Казахстане главное было заработать деньги и поехать домой

— Когда я получил травму, два года не играл, а потом ты уже никому стал не нужен. Восстанавливал себя потихоньку, выступал на регионе, но все равно же хочешь играть в топе, а туда не берут. Пришлось уехать в Казахстан в «Окжетпес», там никто меня не знал. Когда год отыграл, доказал свою состоятельность, появились предложения совсем другие. Давали лучшие условия, но Владимир Фомичев (главный тренер «Окжетпеса». — «Спорт День за Днем») попросил меня остаться. Именно у него я научился многому.



— Сейчас Хави Грасия пытается возродить «Рубин», пригласив летом с десяток легионеров.

— Такое всегда происходит. Взять хотя бы Мирчу Луческу в «Зените», он новый человек — если он не даст результата, его завтра не будет в команде. Бердыев в «Рубине» этот результат давал и хотел еще глубже работать, чтобы клуб готовил своих игроков. Когда я приезжал в Казахстан играть, меня вообще никто не интересовал, главное было заработать деньги и поехать домой. В этом сложности… Результат нужен сейчас, а что будет с молодежью у того же «Зенита»? Им нужно уделять внимание и потихоньку внедрять в команду.