Аленичев, Титов и Зырянов вошли в состав сборной России на Кубок легенд
МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Дмитрий Аленичев, Егор Титов и Константин Зырянов вошли в состав сборной России по футболу на Кубок легенд. Об этом сообщает
пресс-служба турнира.
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Также на турнире сыграют Александр Филимонов, Дмитрий Гончаров, Дмитрий Хлестов, Юрий Ковтун, Олег Корнаухов, Евгений Алдонин, Константин Головской, Алексей Смертин. За тактическую установку российской сборной будет отвечать тренер Валерий Гладилин.
Турнир пройдет во дворце спорта «Мегаспорт» в Москве
Соревнования проводятся с 2009 года. Во всех турнирах побеждала команда России.
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