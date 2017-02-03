Аленичев, Титов и Зырянов вошли в состав сборной России на Кубок легенд

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Также на турнире сыграют Александр Филимонов, Дмитрий Гончаров, Дмитрий Хлестов, Юрий Ковтун, Олег Корнаухов, Евгений Алдонин, Константин Головской, Алексей Смертин. За тактическую установку российской сборной будет отвечать тренер Валерий Гладилин.

Турнир пройдет во дворце спорта «Мегаспорт» в Москве 18—19 февраля . Сборная России сыграет во одной группе с командой Нидерландов и сборной Звезд футбола. Также в турнире примут участие команды Германии, Португалии и Италии.

Соревнования проводятся с 2009 года. Во всех турнирах побеждала команда России.