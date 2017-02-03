Экс-тренер сборной Украины завершил карьеру

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«Я решил закончить тренерскую карьеру. Занимаюсь общественной деятельностью. Мы создали Всеукраинское объединение тренеров по футболу, где коллеги доверили мне пост президента. Потихоньку начинаем работать, думаем над проектами», — сказал Павлов, сообщает «Сегодня».

«Ситуация, которая сейчас происходит в украинском футболе, напоминает мне начало 90-х. Когда Союз развалился и все ведущие тренеры Украины — Кучеревский, Лемешко и другие — поехали искать счастья за границу. На долю молодых тренеров, среди которых был и я, выпало стоять у руля клубов», — сообщил он.

Последним местом работы Павлова был мариупольский «Ильичевец».

Ранее тренер работал в «Колосе», «Таврии», херсонском «Кристалле», «Днепре», «Динамо» и «Ворскле».

Павлов исполнял обязанности главного тренера национальной команды в трех матчах в 1992 и 1994 годах.

Фото: «Сегодня».