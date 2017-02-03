Авраам Грант снова остался без Кубка Африки

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КАМЕРУН — ГАНА — 2:0

(Нгаде-Нгаджюи, 72. Бассогог, 90+3). Камерун: Ондоа, Фай, Нгаде-Нгаджюи, Тейке, Ойонго, Джум (Манджек, 77), Сиани, Бассогог, Зуа, Муканджо, Тамбе (Абубакар, 74). Гана: Разак Браима, Аффул, Бой, Амарти, Ачеампонг, Парти (Агьеманг-Баду, 86), Вакасо, Акуа (Гьян, 76), Атсу, Дж. Айю, А. Айю. Наказания: Муканджо, 82 (предупреждение). Судья: Гассама (Гамбия). 2 февраля. Франсвиль. Стадион Обновления.

Во втором полуфинале сошлись два четырехкратных победителя Кубка Африки. Чаще — семь раз — турнир выигрывал только Египет, так что воскресный решающий матч при любом раскладе получался максимально сановным.

Камерун побеждал в 2000 и 2002 годах с молодым Это’О, для которого это были два первых розыгрыша Кубка Африки из шести. Сегодня честь страны защищает молодая поросль «Неукротимых львов». Парадокс: самые известные в их составе — Нкулу, Нжи и Абубакар — в очередной раз остались в резерве. Но при недостатке именитости команде, которой руководит бельгиец Хуго Броос, дважды приводивший к победе в чемпионате своей страны «Брюгге» (1995, 1996) и один раз «Андерлехт» (2004), присуща строгая игровая дисциплина.

Любопытно, что до полуфинала она добралась, победив только Гвинею-Бисау (2:1). В трех остальных случаях сыграла вничью, в том числе в четвертьфинале с фаворитом Сенегалом (0:0), который одолела в серии пенальти. Право, напоминает португальский путь на Euro-2016. Вместе с тем беспроигрышная серия, достигшая теперь 12 матчей, заслуживает уважения.

Гана пробилась в квартет сильнейших на Кубке Африки в шестой раз подряд, в 2010 и 2015 годах она играла в финале. Но чемпионский титул эта сборная завоевала в последний раз еще в 1982 году, когда не родился даже ее старейшина Гьян. Получивший ушиб на финише группового турнира, 31-летний нападающий вновь остался в резерве. Если Броос по сравнению с матчем ¼ финала произвел в стартовом составе одну замену (Зуа вместо Токо-Экамби), то Авраам Грант вовсе не стал искать добра от добра, выпустив всех тех, кто начинал встречу с ДР Конго (2:1).

Ганцы, однако, взяли за привычку в ходе турнира играть, как следует, только один тайм. Инициативу однозначно захватили камерунцы. Они лучше двигались и создали на первых минутах серию достаточно опасных моментов, заставив проявить реакцию ганского вратаря. После углового и удара головой Тейке, в прошлом футболиста «Краснодара» и «Терека», бдительно на линии ворот действовал Аффул. А экс-казанец Вакасо серьезно рисковал заработать за резкий подкат пенальти.

Полтайма «Черных звезд» вообще видно не было. Затем, наконец, прорезалась контригра за счет длинных передач на фланги. На 41-й минуте Дж. Айю открылся в штрафной площади и едва не попал в ворота с острого угла.

После перерыва Гана, как и следовало ожидать, ожила, стала проводить «вертикальные» атаки. Опасно простреливал Ачеампонг из «Андерлехта», который в сборной играет левого защитника. А после крученого штрафного в исполнении Вакасо эффектный полет совершил вратарь Ондоа, новый кумир болельщиков «львов» из резервной команды «Севильи», в честь которого по ходу турнира камерунский исполнитель Ги Замбо записал песню «Фабрис Ондоа, ты хорош».

Игровое преимущество перешло к Гане, а гол забил Камерун. После фола Вакасо, который в очередной раз непонятным образом избежал от судьи карточки, и подачи со штрафного защитник Бой, опередив своего вратаря, неудачно пытался сыграть головой. От его спины мяч отлетел к свободному сопернику, и тот с близкой дистанции поразил пустые ворота. Выход на поле Гьяна не помог «Черным звездам», которые остаются хроническими неудачниками заключительной стадии Кубка Африки. Ситуация в турнире с вылетом Кот-д’Ивуара, Алжира и Сенегала складывалась очень благоприятно для команды Гранта, но ей суждено теперь в субботу побороться с Буркина-Фасо лишь за третье место.

Камерун закрепил победный счет в последние мгновения игры благодаря контратаке, в концовке которой Абубакар вывел быстрого Бассогога один на один с вратарем. В финале повторится афиша 2008 года. Девять лет назад Египет победил — 1:0.