Сборная Камеруна сыграет с командой Египта в финале Кубка Африки
МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Сборная Камеруна обыграла команду Ганы со счетом 2:0 в полуфинале Кубка африканских наций по футболу, который проходит в Габоне.
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Соперником сборной Камеруна по финалу станет команда Египта, которая ранее в серии пенальти обыграла команду
Финал турнира пройдет 5 февраля.
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