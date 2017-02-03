Сборная Камеруна сыграет с командой Египта в финале Кубка Африки

Египет, семь раз выигрывавший Кубок Африки, стал первым финалистом турнира, хотя матч прошел со значительным преимуществом буркинийской команды. В серии пенальти 44-летний Эль-Хадари отразил два удара соперников, в том числе его 20-летнего визави Эрве Коффи, и имеет шанс стать пятикратным чемпионом Африки.