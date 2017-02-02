Сборные Италии и Уругвая 7 июня проведут товарищеский матч в Ницце
Сборные Италии и Уругвая летом этого года встретятся в товарищеском матче.
Как сообщает официальный сайт Федерации футбола Италии, матч состоится 7 июня на стадионе «Альянц Ривьера» в Ницце.
Интересно, что на этом стадионе выступает французская «Ницца», цвета которой защищает итальянский нападающий Марио Балотелли. Форвард забил 11 голов в 16 матчах за «Ниццу» и своей игрой заставил говорить о его возможном возвращении в национальную команду.
Последняя встреча между сборными Италии и Уругвая состоялась на групповом этапе чемпионата мира—2014. Тогда уругвайцы победили со счётом 1:0.
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