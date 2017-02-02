Эль-Хадари борозды не испортил — в отличие от молодого «жеребца»
Египет, семь раз выигрывавший Кубок Африки, стал первым финалистом турнира, хотя матч прошел со значительным преимуществом буркинийской команды. В серии пенальти 44-летний
Эль-Хадари отразил два удара соперников, в том числе его 20-летнего визави Эрве Коффи, и имеет шанс стать пятикратным чемпионом Африки.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Перед матчем главному тренеру буркинийцев Паулу Дуарте позвонил и пожелал удачи его соотечественник Жозе Моуринью. «Это и великий тренер, и друг, он будто отец для меня», — прокомментировал сие событие 47-летний специалист, выпустивший на поле стадиона в Либревиле почти тот же состав, который взял выносливостью в ¼ финала Тунис (2:0). Изменение португалец внес лишь одно, включив в число 11 игроков центрфорварда Бансе, который 28 января вышел на замену и открыл счет. В связи с этим новичок «Нанта» Накульма, автор второго субботнего гола, передвинулся на край.
У египтян
Сборная
Обе команды любят действовать от обороны. «Фараоны» даже не пропустили в четырех предыдущих матчах на турнире ни одного гола, хотя 44-летний
Его команда добровольно отдала инициативу и на этот раз. Буркинийцы контролировали мяч, выискивая лазейки в плотных редутах, и неожиданно накрутили в первом тайме очень много — 65 процентов владения. Расчет строился на скорость и технику на краях Б. Траоре и Накульма, пробивную мощь «столба» Бансе, а также дальнюю артиллерию. Счет ударов до перерыва — 10:3.
Египтяне, в свою очередь, старались совершать ускорения и быстро разыгрывать мяч при приближении к воротам соперника. И ведь чуть не преуспели. На 17-й минуте Хасану «Трезеге» удался удар от угла штрафной площади, заставивший вздрогнуть буркинийских болельщиков, имевших численное превосходство на трибунах. Мяч едва не закончил путь в дальнем нижнем углу.
После перерыва картина, если и изменилась, то только в том, что «жеребцы» добавили в движении и усилили давление.
Все кончено? Ведь Египет голов не пропускает. Однако капитан «жеребцов» Каборе сделал мягкую подачу на Бансе, и тот, сбросив мяч себе грудью, пробил с лета — и «размочил»
В компенсированное время нападающий Диавара, играющий в Египте, удачно подставил ногу после продольной передачи Каборе, да
В 1998 году на Кубке Африки в
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter