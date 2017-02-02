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БУРКИНА-ФАСО — ЕГИПЕТ — 1:1 (Бансе, 73 — М. Салах, 67). Серия 11-метровых — 3:4 (Эль-Саид — вратарь — 0:0. Ал. Траоре — 1:0. Рамадан Собхи — 1:1. Б. Диавара — 2:1. Хегази — 2:2. Яго — 3:2. М. Салах — 3:3. Коффи — вратарь — 3:3. Варда — 3:4. Б. Траоре — 3:4). ​Буркина-Фасо: Коффи, Яго, Дайо, Б. Коне, Я. Кулибали, Каборе, Аб. Р. Траоре (Б. Диавара, 80), Блати Туре, Б. Траоре, Бансе (Ал. Траоре, 102), Накульма. ​Египет: Эль-Хадари, Эль-Мохамади (Габер, 107), Хегази, Али Габр, Фатхи, Тарек Хамед, И. Салах, М. Салах, Абдаллах Эль-Саид, Хасан Трезеге (Рамадан Собхи, 85), Кахраба (Варда, 74). ​Наказания: Фатхи, 40, Кахраба, 54. Б. Траоре, 86. Яго, 98 (предупреждения). ​Судья: Дьедиу (Сенегал). 1 февраля. Либревиль. Стадион китайско-габонской дружбы.

Перед матчем главному тренеру буркинийцев Паулу Дуарте позвонил и пожелал удачи его соотечественник Жозе Моуринью. «Это и великий тренер, и друг, он будто отец для меня», — прокомментировал сие событие 47-летний специалист, выпустивший на поле стадиона в Либревиле почти тот же состав, который взял выносливостью в ¼ финала Тунис (2:0). Изменение португалец внес лишь одно, включив в число 11 игроков центрфорварда Бансе, который 28 января вышел на замену и открыл счет. В связи с этим новичок «Нанта» Накульма, автор второго субботнего гола, передвинулся на край.

У египтян из-за травмы во второй подряд игре не смог принять участие полузащитник «Арсенала» Эль-Ненни. В четвертьфинале с Марокко (1:0) аргентинский тренер Эктор Купер заменил его крайним защитником Фатхи, но слева в обороне в том матче не лучшим образом сыграл Хафез. Поэтому Фатхи вернулся назад, а в полузащиту вышел Ибрахим Салах из «Замалека». Кроме того, в атаке вместо травмированного Мохсена игру начал Кахраба, забивший победный гол на 87-й минуте в ворота марокканцев.

Сборная Буркина-Фасо, впрочем, тоже не обошлась на турнире без людских потерь. Уже на старте выбыли Зонго («Альмерия») и Питруапа, лучший футболист фантастического для «жеребцов» Кубка Африки-2013, в ходе которого они дошли до финала, так что публика так и не смогла оценить, насколько сохранил свое мастерство, оказавшись в ОАЭ, в прошлом нападающий «Фрайбурга», «Гамбурга» и «Ренна».

Обе команды любят действовать от обороны. «Фараоны» даже не пропустили в четырех предыдущих матчах на турнире ни одного гола, хотя 44-летний Эль-Хадари отнюдь не смотрелся непробиваемым. «Я не могу удовлетворить 90 миллионов египтян», — отмел Купер критику за слишком осторожный футбол.

Его команда добровольно отдала инициативу и на этот раз. Буркинийцы контролировали мяч, выискивая лазейки в плотных редутах, и неожиданно накрутили в первом тайме очень много — 65 процентов владения. Расчет строился на скорость и технику на краях Б. Траоре и Накульма, пробивную мощь «столба» Бансе, а также дальнюю артиллерию. Счет ударов до перерыва — 10:3.

Египтяне, в свою очередь, старались совершать ускорения и быстро разыгрывать мяч при приближении к воротам соперника. И ведь чуть не преуспели. На 17-й минуте Хасану «Трезеге» удался удар от угла штрафной площади, заставивший вздрогнуть буркинийских болельщиков, имевших численное превосходство на трибунах. Мяч едва не закончил путь в дальнем нижнем углу.

После перерыва картина, если и изменилась, то только в том, что «жеребцы» добавили в движении и усилили давление. Эль-Хадари с трудом отразил удар со штрафного Б. Траоре. «Фараоны» же поджидали возможность врезать пыльным мешком из-за угла, как в матче с Марокко. И дождались! Кахраба спиной к воротам отбросил мяч к линии штрафной М. Салаху — и тот попал в «девятку».

Все кончено? Ведь Египет голов не пропускает. Однако капитан «жеребцов» Каборе сделал мягкую подачу на Бансе, и тот, сбросив мяч себе грудью, пробил с лета — и «размочил» Эль-Хадари.

В компенсированное время нападающий Диавара, играющий в Египте, удачно подставил ногу после продольной передачи Каборе, да Эль-Хадари вытащил мяч из-под перекладины. Хорошо готовые физически «жеребцы» продолжили наступать и в дополнительное время, но так и не переломили статистику, согласно которой они не побеждали Египет ни разу в шести предыдущих встречах.