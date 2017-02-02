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2 февраля 2017, 0:58 | Футбол: Сборные | Чемпионат.com

Сборная Египта по пенальти обыграла Буркина-Фасо и вышла в финал Кубка Африки

На проходящем в Габоне Кубке африканский наций в противостоянии сборных Буркина-Фасо и Египта определился первый финалист турнира.

На проходящем в Габоне Кубке африканский наций в противостоянии сборных <nobr>Буркина-Фасо</nobr> и Египта определился первый финалист турнира. Увеличить
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На 66-й минуте Мохамед Салах вывел команду Египта вперёд, а семь минут спустя у Буркина-Фасо счёт сравнял Аристид Бансе. В оставшееся время и в дополнительные полчаса команды победителя выявить не сумели. В серии пенальти сильнее были египетские футболисты — 4:3.

Второй финалист Кубка африканских наций определится в завтрашнем полуфинальном матче Камерун — Гана.

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Эль-Хадари борозды не испортил — в отличие от молодого «жеребца»

Эль-Хадари борозды не испортил — в отличие от молодого «жеребца»

Египет, семь раз выигрывавший Кубок Африки, стал первым финалистом турнира, хотя матч прошел со значительным преимуществом буркинийской команды. В серии пенальти 44-летний Эль-Хадари отразил два удара соперников, в том числе его 20-летнего визави Эрве Коффи, и имеет шанс стать пятикратным чемпионом Африки.
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