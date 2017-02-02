Сборная Египта по пенальти обыграла Буркина-Фасо и вышла в финал Кубка Африки

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

На 66-й минуте Мохамед Салах вывел команду Египта вперёд, а семь минут спустя у Буркина-Фасо счёт сравнял Аристид Бансе. В оставшееся время и в дополнительные полчаса команды победителя выявить не сумели. В серии пенальти сильнее были египетские футболисты — 4:3.



Второй финалист Кубка африканских наций определится в завтрашнем полуфинальном матче Камерун — Гана.