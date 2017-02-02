Сборная Египта по пенальти обыграла Буркина-Фасо и вышла в финал Кубка Африки
На проходящем в Габоне Кубке африканский наций в противостоянии сборных
Буркина-Фасо и Египта определился первый финалист турнира.
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На 66-й минуте Мохамед Салах вывел команду Египта вперёд, а семь минут спустя у
Второй финалист Кубка африканских наций определится в завтрашнем полуфинальном матче Камерун — Гана.
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