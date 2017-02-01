Сборная России сыграет с Нидерландами и Звездами футбола в группе на Кубке Легенд

Жеребьевка Кубка легенд состоялась во вторник. В группу A попали команды России, Нидерландов и Звезд футбола. В группе B сыграют сборные Германии, Португалии и Италии. Победители групп сыграют в финале турнира.

«Безусловно, мы в равной мере готовимся и анализируем игру всех команд турнира, но я думаю, что сюрприз нам готовят именно Нидерланды, которые пропустили Кубок легенд в прошлом году, но в этом они представят более чем серьезный состав: Марк Ван Боммел, Франк де Бур, а также уже игравший против нас Пьер Ван Хойдонк. Я уверен, что голландцы составят достойную конкуренцию нашей сборной», — заявил игрок сборной легенд России Егор Титов.