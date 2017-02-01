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https://sport.mail.ru/news/football-national/28630652/
1 февраля 2017, 19:53 | Футбол: Сборные | Р-Спорт

Сборная России сыграет с Нидерландами и Звездами футбола в группе на Кубке Легенд

Сборная легенд России сыграет командами Нидерландов и Звезд футбола на групповом этапе Кубка легенд имени Константина Ерёменко 2017 года, сообщается на сайте турнира.

Жеребьевка Кубка легенд состоялась во вторник. В группу A попали команды России, Нидерландов и Звезд футбола. В группе B сыграют сборные Германии, Португалии и Италии. Победители групп сыграют в финале турнира.

«Безусловно, мы в равной мере готовимся и анализируем игру всех команд турнира, но я думаю, что сюрприз нам готовят именно Нидерланды, которые пропустили Кубок легенд в прошлом году, но в этом они представят более чем серьезный состав: Марк Ван Боммел, Франк де Бур, а также уже игравший против нас Пьер Ван Хойдонк. Я уверен, что голландцы составят достойную конкуренцию нашей сборной», — заявил игрок сборной легенд России Егор Титов.

Кубок легенд пройдет 18—19 февраля в дворце спорта «Мегаспорт» в Москве. В турнире должны принять участие Йенс Леманн, Юрий Джоркаефф, Яри Литманен, Рууд Гуллит и другие известные экс-футболисты.
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