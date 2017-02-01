Евгений Бушманов: Федун пожелал удачи в сборной России

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С ЧЕРЧЕСОВЫМ БУДЕТ ПОЛНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ.

— Предложение из РФС было неожиданным?

— Верно. У меня было время подумать, принять решение. Думаю, я сделал правильный выбор. Для меня это большая честь работать главным тренером молодежной сборной, это новый вызов. Постараюсь сделать все возможное, чтобы поднять нашу сборную максимально высоко. Потенциал у ребят есть.

— Правда ли, что на встрече Виталия Мутко с Леонидом Федуном обсуждался вопрос по вашему переходу в сборную?

— Этот вопрос надо задать Виталию Леонтьевичу.

— Кто вошел в ваш тренерский штаб?

— Это специалисты из «Спартака-2». Мой помощник Андрей Коновалов, тренер по вратарям Василий Кузнецов, менеджер команды Юрий Бавыкин.

— Уже общались с главным тренером первой сборной Станиславом Черчесовым?

— Предварительный разговор был, но детально еще не пообщались. Конечно, взаимодействие между штабами должно быть и оно будет.

НА СЕГОДНЯ ЕСТЬ ОКОЛО 50 КАНДИДАТОВ В СБОРНУЮ.

— С кем хотите провести контрольные матчи и где пройдет сбор команды?

— Планируем, что сбор пройдет в испанской Марбелье с 20 по 28 марта. В рамках него хотим провести два матча, точные даты и имена соперников сказать пока не могу, идут переговоры. Есть желание сыграть с максимально сильными командами. Марбелья — хорошее место, легче договориться с командами о матчах.

— Российские клубы готовятся к возобновлению сезона. Вы планируете навестить их и посмотреть игроков в деле?

— Все командировки, мои и помощников, уже спланированы. Послезавтра уже выезжаю в Испанию. Первыми посмотрю «Локомотив», «Рубин», «Краснодар».

— В прошлом году сборная ФНЛ под вашим руководством играла со сборной серии B. Этот опыт пригодится вам?

— Безусловно. Хоть опыт и небольшой, лишним он точно не будет. Понятно, что работа в клубе и сборной — разные вещи. Сейчас я вхожу в курс дела, нужно перестраиваться на новом месте, этим с помощниками и занимаемся.

— Вы хорошо знаете «Спартак-2» и «Зенит-2». Следить за ними будете пристально?

— Да. Кандидаты в сборную есть в клубах ФНЛ, премьер-лиги. Обращать внимание будем на всех. Для ребят важна игровая практика, есть те, кто в премьер-лиге играет меньше, чем нам хотелось бы. В ФНЛ у футболистов, подходящих нам по возрасту, с этим проблем меньше. Задача — выбрать сильнейших на данный момент.

— В последнее время много молодых российских игроков уезжает в Европу. На них внимание будете обращать?

— Следить будем за всеми ребятами, кто подходит молодежной сборной. Регулярно играет в Швейцарии Митрюшкин, Ходжаниязов в Дании имеет игровую практику, ряд других ребят. Постараемся охватить как можно больше кандидатов.

— С кем-то из них общались?

— Пока еще нет, все на сборах. Поеду, поговорю.

— Сколько кандидатов в вашей обойме?

— На сегодня в районе 50 человек.

ПОСТАРАЕМСЯ ПОПАСТЬ НА ОЛИМПИАДУ-2020.

— Как оцените группу, в которую попала Россия?

— Сербия и Австрия в нашу группу отбирались из первых двух корзин. Это основные наши соперники. Есть еще и Македония, с которой будут непростые игры. Армения и Гибралтар на бумаге выглядят аутсайдерами, но необходимо правильно подходить и настраиваться на каждый матч, набирать максимум очков в любой игре. Заранее говорить, что мы победим, неправильно. Максимальная подготовка и концентрация, вот такой настрой будем доносить до игроков.

— Когда Россия сыграет на Олимпиаде?

— Хороший вопрос. Следующие Игры пройдут в 2020 году. Постараемся на них попасть. Ближайшая цель — выйти в финальную часть Euro-2019.

— Первая сборная взяла курс на матчи в разных городах. Вам важно? где играть?

— Виталий Мутко говорил со мной, что желательно играть не столько в Москве, сколько в регионах. И я поддерживаю такую позицию.

— Где пройдут первые домашние матчи отборочного цикла?

— Ничего конкретного сказать не могу пока.

— Изучали ли, почему прошлые отборочные кампании были провальными?

— Не считаю правильным оценивать эту работу. Сейчас у нас начинается новая кампания, есть задачи и цели в отборочном турнире Euro-2019, настраиваемся на матчи.

— Чемпионские сборные Колыванова и Хомухи часто критиковали за их нацеленность на результат в ущерб развитию индивидуальных качеств футболистов. Как будете работать вы?

— В ущерб текущему результат делаться ничего не будет. Те, кто видел игру «Спартака-2», представляет, в какой футбол действует команда под моим руководством. Постараемся совмещать результат с качественной и зрелищной игрой.

— Сейчас приходит поколение ребят, кто выиграл в 2013 году юношеский чемпионат Европы. После двух неудачных молодежных Euro можно говорить, что с ними есть шанс на попадание на Олимпиаду?

— Это плюс для нас, что ребята 1996 года рождения выигрывали Euro до 17 лет, становились серебряными призерами чемпионата до 19 лет. Они почувствовали, что могут побеждать, этот опыт поможет.

— Часто тренеры молодежной сборной говорят о важности игровой практики для футболистов. Будете общаться с тренерами РФПЛ, чтобы они ставили молодежь в состав?

— С клубами разговаривать надо, но обязать тренера ставить кого-то в состав нельзя. Разговаривать нужно, но все зависит от самих ребят. В разговоре с ними я буду им об этом говорить.

— Была идея создания базового клуба для молодых игроков. Сейчас такой вопрос не стоит?

— Верно. Идея интересная, но малореализуемая на практике. Загнать всех футболистов в один клуб проблематично.

С КАРРЕРОЙ В «СПАРТАКЕ» НЕДОПОНИМАНИЙ НЕ БЫЛО.

— Вас пытались удержать в «Спартаке»?

— Говорил с Федуном. Он с понимаем отнесся, сказал, что это шаг наверх, возможность проявить себя и пожелал удачи.

— Федун просил вас обращать больше внимание на спартаковцев?

— (Улыбается). Он понимает, что это сборная. Здесь, при всем уважении к «Спартаку», должны играть сильнейшие. Понятно, что знаю возможности спартаковцев лучше, но буду объективен в оценках.

— Были разговоры, что вы ушли из «Спартака» в том числе и из-за того, что Массимо Каррера хотел выстроить единую схему для всех команд красно-белых, но у вас было свое видение.

— Это слухи. У нас был профессиональный диалог с Массимо, каких-то недопониманий с ним не было.

— Подведите итог работы в «Спартаке-2».

— Опыт был интересным. С нуля создавали команду. Спасибо уже бывшему спортивному директору РФС Николаю Николаевичу Писареву, который был одним из инициаторов создания вторых команд в России. Это важное направление в подготовке молодых игроков при переходе из юношеского и молодежного во взрослый футбол. Большое участие принимал Леонид Арнольдович Федун, он лоббировал проект, уделяет огромное внимание «Спартаку-2».

В «Спартаке-2» мы все вместе провели хорошую работу. Руководство делало все возможное, создавало все условия. Дмитрий Попов помогал. На сегодняшний день положительные результаты уже есть, и эту работу надо продолжать.

— Одним и главных показателей является количество молодых игроков в первой команде. В «Спартаке», по сути, таким является только Кутепов. Немало за все время?

— Два года мы играли во второй лиге, затем вышли в ФНЛ. Прочитал недавно интервью одного из руководителей «Баварии» по этой теме применительно к мюнхенскому клубу. Он сказал, что если за два-три года один из футболистов переедет в первую команду «Баварии», то это отличный результат. Так что стоит прислушаться к такой оценке.

— Кутепов — показатель, что все делалось не зря?

— Да. Если футболист попадает в основной состав «Спартака», «Зенита» или ЦСКА, то это как практически кандидат в первую сборную. Пройти путь от ПФЛ до сборной говорит о многом.

Сергей АСТАХОВ

из Дома футбола.