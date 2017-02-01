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1 февраля 2017, 16:11 | Футбол: Сборные | Р-Спорт

Коновалов, Кузнецов, Бавыкин вошли в тренерский штаб Бушманова в «молодежке» РФ

МОСКВА, 1 фев — Р-Спорт, Артем Калинин. Андрей Коновалов, Василий Кузнецов и Юрий Бавыкин вошли в тренерский штаб молодежной сборной России по футболу, заявил старший тренер команды Евгений Бушманов.

Бушманов официально возглавил молодежную сборную России 24 января. Ранее он был главным тренером московского «Спартака-2».

«Вместе со мной из “Спартака-2” в молодежную сборную пришли Андрей Коновалов, Василий Кузнецов и менеджер команды Юрий Бавыкин», — сказал Бушманов журналистам.

Бушманов также сообщил, что в конце марта молодежная команда проведет учебно-тренировочный сбор в Испании, где сыграет два товарищеских матча. Под руководством специалиста россиянам предстоит выступить в отборочном турнире молодежного чемпионата Европы 2019 года.

«Планируем провести сбор в Марбелье 20—28 марта. По матчам сейчас информация уточняется. Планируем сыграть две игры, но соперники и даты пока не определены. Понятно, что есть желание сыграть с максимально сильными командами», — добавил тренер.

Бушманов также отметил, что в ближайшее время намерен посетить российские клубы, проводящие сборы в Испании, чтобы встретиться с главными тренерами команд и посмотреть кандидатов в сборную.

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