Коновалов, Кузнецов, Бавыкин вошли в тренерский штаб Бушманова в «молодежке» РФ
МОСКВА, 1 фев —
Р-Спорт, Артем Калинин. Андрей Коновалов, Василий Кузнецов и Юрий Бавыкин вошли в тренерский штаб молодежной сборной России по футболу, заявил старший тренер команды Евгений Бушманов.
Бушманов официально возглавил молодежную сборную России 24 января. Ранее он был главным тренером московского «Спартака-2».
«Вместе со мной из “Спартака-2” в молодежную сборную пришли Андрей Коновалов, Василий Кузнецов и менеджер команды Юрий Бавыкин», — сказал Бушманов журналистам.
Бушманов также сообщил, что в конце марта молодежная команда проведет
«Планируем провести сбор в Марбелье
Бушманов также отметил, что в ближайшее время намерен посетить российские клубы, проводящие сборы в Испании, чтобы встретиться с главными тренерами команд и посмотреть кандидатов в сборную.
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