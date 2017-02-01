Бушманов: Российская футбольная «молодежка» постарается попасть на ОИ-2020 в Токио
МОСКВА, 1 фев —
Р-Спорт, Артем Калинин. Футболисты молодежной сборной России постараются отобраться на Олимпиаду 2020 года, которая пройдет в Токио, заявил старший тренер команды Евгений Бушманов.
На Олимпийские игры в Токио попадут лучшие команды по итогам чемпионата Европы среди молодежных сборных 2019 года.
«Постараемся попасть на Игры в Токио, — сказал Бушманов, отвечая на вопрос журналистов, когда российская команда примет участие в Олимпийских играх. — Почему бы нам не стать как хоккейная “молодежка”, за которую все отчаянно болеют?».
Бушманов добавил, что будет взаимодействовать с тренерским штабом первой сборной во главе со Станиславом Черчесовым.
«Взаимодействие должно быть, и оно будет. Предварительный разговор об этом был. Детально еще не общались. Когда удастся нам вместе собраться, тогда и поговорим об этом», — добавил тренер.
По словам Бушманова, молодежная сборная должна проводить больше матчей в регионах, о чем говорил президент РФС Виталий Мутко.
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