Бушманов: Российская футбольная «молодежка» постарается попасть на ОИ-2020 в Токио

На Олимпийские игры в Токио попадут лучшие команды по итогам чемпионата Европы среди молодежных сборных 2019 года.

«Постараемся попасть на Игры в Токио, — сказал Бушманов, отвечая на вопрос журналистов, когда российская команда примет участие в Олимпийских играх. — Почему бы нам не стать как хоккейная “молодежка”, за которую все отчаянно болеют?».

Бушманов добавил, что будет взаимодействовать с тренерским штабом первой сборной во главе со Станиславом Черчесовым.

«Взаимодействие должно быть, и оно будет. Предварительный разговор об этом был. Детально еще не общались. Когда удастся нам вместе собраться, тогда и поговорим об этом», — добавил тренер.

По словам Бушманова, молодежная сборная должна проводить больше матчей в регионах, о чем говорил президент РФС Виталий Мутко.