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1 февраля 2017, 16:06 | Футбол: Сборные | Р-Спорт

Бушманов: Российская футбольная «молодежка» постарается попасть на ОИ-2020 в Токио

МОСКВА, 1 фев — Р-Спорт, Артем Калинин. Футболисты молодежной сборной России постараются отобраться на Олимпиаду 2020 года, которая пройдет в Токио, заявил старший тренер команды Евгений Бушманов.

На Олимпийские игры в Токио попадут лучшие команды по итогам чемпионата Европы среди молодежных сборных 2019 года.

«Постараемся попасть на Игры в Токио, — сказал Бушманов, отвечая на вопрос журналистов, когда российская команда примет участие в Олимпийских играх. — Почему бы нам не стать как хоккейная “молодежка”, за которую все отчаянно болеют?».

Бушманов добавил, что будет взаимодействовать с тренерским штабом первой сборной во главе со Станиславом Черчесовым.

«Взаимодействие должно быть, и оно будет. Предварительный разговор об этом был. Детально еще не общались. Когда удастся нам вместе собраться, тогда и поговорим об этом», — добавил тренер.

По словам Бушманова, молодежная сборная должна проводить больше матчей в регионах, о чем говорил президент РФС Виталий Мутко.

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