Тренер Бушманов начнет работу в молодежной сборной РФ по футболу двумя матчами в Марбелье
МОСКВА, 1 февраля. /Корр. ТАСС Олег Кошелев/. Молодежная сборная России по футболу в марте в рамках сбора в Марбелье проведет два товарищеских матча, которые станут дебютными для нового старшего тренера команды Евгения Бушманова. Об этом специалист рассказал журналистам.
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Бушманов на прошлой неделе подписал контракт с Российским футбольным союзом (РФС) до середины 2019 года.
«Планируем провести сбор в Марбелье
Штаб тренера будет сформирован из специалистов, работавших с ним в «Спартаке-2». «Вместе со мной в молодежную сборную пришли Андрей Коновалов, Василий Кузнецов и менеджер команды Юрий Бавыкин», — сообщил Бушманов.
По его словам, в ближайшее время он отправится в Испанию, где сборы проводят клубы Российской футбольной
В конце августа сборная России начнет отборочный цикл чемпионата Европы по футболу 2019 года среди молодежных сборных. По итогам жеребьевки россияне попали в группу под номером 7 вместе с командами Сербии, Австрии, Македонии, Армении и Гибралтара.
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