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1 февраля 2017, 16:05 | Футбол: Сборные | ТАСС

Тренер Бушманов начнет работу в молодежной сборной РФ по футболу двумя матчами в Марбелье

МОСКВА, 1 февраля. /Корр. ТАСС Олег Кошелев/. Молодежная сборная России по футболу в марте в рамках сбора в Марбелье проведет два товарищеских матча, которые станут дебютными для нового старшего тренера команды Евгения Бушманова. Об этом специалист рассказал журналистам.

Штаб тренера будет сформирован из специалистов работавших с ним в Спартаке-2 Увеличить
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Бушманов на прошлой неделе подписал контракт с Российским футбольным союзом (РФС) до середины 2019 года.

«Планируем провести сбор в Марбелье 20—28 марта. По матчам сейчас информация уточняется. Планируем сыграть две игры, но соперники и даты пока не определены. Понятно, что есть желание сыграть с максимально сильными командами», — сказал Бушманов.

Штаб тренера будет сформирован из специалистов, работавших с ним в «Спартаке-2». «Вместе со мной в молодежную сборную пришли Андрей Коновалов, Василий Кузнецов и менеджер команды Юрий Бавыкин», — сообщил Бушманов.

По его словам, в ближайшее время он отправится в Испанию, где сборы проводят клубы Российской футбольной премьер-лиги. «Пока ни с кем из футболистов я не общался, такая возможность будет на сборах. Предварительно мы составили круг игроков, за которыми будем следить, в него вошло 50 футболистов», — отметил тренер.

В конце августа сборная России начнет отборочный цикл чемпионата Европы по футболу 2019 года среди молодежных сборных. По итогам жеребьевки россияне попали в группу под номером 7 вместе с командами Сербии, Австрии, Македонии, Армении и Гибралтара.

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