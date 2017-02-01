Бушманов: Федун с пониманием отнесся к уходу из «Спартака-2» в молодежную сборную России
МОСКВА, 1 февраля. /Корр. ТАСС Олег Кошелев/. Владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун с пониманием отнесся к уходу тренера второй команды красно- белых Евгения Бушманова в молодежную сборную России. Об этом Бушманов рассказал журналистам.
Бушманов на прошлой неделе подписал контракт с Российским футбольным союзом (РФС) до середины 2019 года.
«Я разговаривал с Федуном, он с понимаем отнесся к моему уходу. Он сказал, что это шаг наверх, что это возможность себя проявить, и пожелал удачи», — рассказал Бушманов.
По словам тренера, предложение от РФС стало для него неожиданностью. «У меня было время подумать, я считаю, что принял абсолютно правильное решение. Для меня это и большая честь, и новый вызов. Это интересно для меня как для тренера, постараюсь сделать все возможное, чтобы поднять нашу сборную и наших молодых ребят максимально высоко», — отметил Бушманов.
«Кутепов — показатель работы «Спартака-2»
Бушманов возглавлял «Спартак-2» с момента создания команды летом 2013 года. «Безусловно, интересный опыт — с нуля мы создавали команду. Нужно поблагодарить Николая Писарева, который был одним из инициаторов создания вторых команд. Считаю, что это важное направление в плане подготовки молодых футболистов и их перехода во взрослый футбол», — отметил Бушманов.
Одной из главных задач «Спартака-2» является подготовка игроков для первой команды. За время работы Бушманова полноценным игроком основы стал центральный защитник Илья Кутепов, который осенью дебютировал в национальной сборной. «Нужно понимать, что если футболист попадает в основной состав “Спартака”, “Зенита” или ЦСКА, то это фактически кандидат в первую сборную, пройти путь от второй лиги до первой сборной — это говорит о многом», — отметил Бушманов.
«Зимой я читал интервью с руководителем “Баварии”, речь шла о подготовке молодых футболистов. Он сказал, что если за
«Спартаку-2» понадобилось два года, чтобы выйти в Футбольную национальную лигу, в которой команда проводит второй сезон. Бушманова в «Спартаке-2» сменил Дмитрий Гунько, работавший с молодежной командой
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