Бушманов: Федун с пониманием отнесся к уходу из «Спартака-2» в молодежную сборную России

Бушманов на прошлой неделе подписал контракт с Российским футбольным союзом (РФС) до середины 2019 года.

«Я разговаривал с Федуном, он с понимаем отнесся к моему уходу. Он сказал, что это шаг наверх, что это возможность себя проявить, и пожелал удачи», — рассказал Бушманов.

По словам тренера, предложение от РФС стало для него неожиданностью. «У меня было время подумать, я считаю, что принял абсолютно правильное решение. Для меня это и большая честь, и новый вызов. Это интересно для меня как для тренера, постараюсь сделать все возможное, чтобы поднять нашу сборную и наших молодых ребят максимально высоко», — отметил Бушманов.

«Кутепов — показатель работы «Спартака-2»

Бушманов возглавлял «Спартак-2» с момента создания команды летом 2013 года. «Безусловно, интересный опыт — с нуля мы создавали команду. Нужно поблагодарить Николая Писарева, который был одним из инициаторов создания вторых команд. Считаю, что это важное направление в плане подготовки молодых футболистов и их перехода во взрослый футбол», — отметил Бушманов.

Одной из главных задач «Спартака-2» является подготовка игроков для первой команды. За время работы Бушманова полноценным игроком основы стал центральный защитник Илья Кутепов, который осенью дебютировал в национальной сборной. «Нужно понимать, что если футболист попадает в основной состав “Спартака”, “Зенита” или ЦСКА, то это фактически кандидат в первую сборную, пройти путь от второй лиги до первой сборной — это говорит о многом», — отметил Бушманов.

«Зимой я читал интервью с руководителем “Баварии”, речь шла о подготовке молодых футболистов. Он сказал, что если за два-три года хотя бы один футболист перейдет в первую команду, то это отличный результат. Это говорят люди, которые прошли в футболе все, имеют опыт игры и руководства на самом высоком уровне», — добавил тренер.