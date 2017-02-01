Колобков уверен в хорошей работе системы FAN ID во время Кубка конфедераций и ЧМ-2018

Работа центров выдачи паспортов болельщиков FAN ID началась в среду во всех четырех городах-организаторах Кубка конфедераций — Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. FAN ID является ключевым инструментом системы идентификации болельщиков. Он представляет собой пластиковую карточку с указанием фамилии и имени, а также изображением фотографии ее обладателя. Создание системы идентификации болельщиков направлено, в том числе, на повышение уровня безопасности проведения турнира, а также для обеспечения комфортного и быстрого прохода на стадион.

«У меня нет информации, что были проблемы с очередями при выдаче FAN ID во время Олимпиады. Я пришел, как обычный болельщик, в центр выдачи паспорта болельщика и спокойно его получил. Может быть, какие-то были форс-мажоры в других случаях, но я вижу, что в центрах выдачи много окошек, все службы работают исправно. Никаких вопросов при получении ID не возникло», — заявил Колобков журналистам.

Кубок конфедераций-2017, который станет тестовым турниром за год до чемпионата мира по футболу-2018, пройдет с 17 июня по 2 июля. Получение FAN ID является обязательным условием для допуска на территорию стадиона в дни матчей — без паспорта болельщика даже при наличии билета попасть на игру не получится. Иностранным гостям (при наличии билета на матчи) FAN ID позволит посетить Российскую Федерацию без визы (в соответствии с гарантиями безвизового въезда).

«Мы протестируем системы FAN ID в мае на одном из матчей “Рубина”. Уверен, что все службы стадиона (в Казани) будут готовы», — отметил министр спорта РФ.

По словам Колобкова, он высоко оценивает подготовку Казани к футбольным турнирам, которые пройдут в России в 2017-м и 2018 годах. «Положительно оцениваю готовность Казани к Кубку конфедераций. Город уже готов, потрясающий стадион. Опыт проведения крупнейших соревнований у города есть, и хотя Кубок мира по футболу это несколько другое соревнование, есть полная, 100-процентная уверенность в Казани», — сказал Колобков.