Колобков уверен в хорошей работе системы FAN ID во время Кубка конфедераций и ЧМ-2018
КАЗАНЬ, 1 фев —
Р-Спорт, Вадим Кузнецов. Министр спорта РФ Павел Колобков заявил, что он уверен в работе системы FAN ID во время чемпионата мира-2018 и Кубка конфедераций по футболу-2017, которые пройдут в России.
Работа центров выдачи паспортов болельщиков FAN ID началась в среду во всех четырех
«У меня нет информации, что были проблемы с очередями при выдаче FAN ID во время Олимпиады. Я пришел, как обычный болельщик, в центр выдачи паспорта болельщика и спокойно его получил. Может быть,
Кубок конфедераций-2017, который станет тестовым турниром за год до чемпионата мира по футболу-2018, пройдет с 17 июня по 2 июля. Получение FAN ID является обязательным условием для допуска на территорию стадиона в дни матчей — без паспорта болельщика даже при наличии билета попасть на игру не получится. Иностранным гостям (при наличии билета на матчи) FAN ID позволит посетить Российскую Федерацию без визы (в соответствии с гарантиями безвизового въезда).
«Мы протестируем системы FAN ID в мае на одном из матчей “Рубина”. Уверен, что все службы стадиона (в Казани) будут готовы», — отметил министр спорта РФ.
По словам Колобкова, он высоко оценивает подготовку Казани к футбольным турнирам, которые пройдут в России в 2017-м и 2018 годах. «Положительно оцениваю готовность Казани к Кубку конфедераций. Город уже готов, потрясающий стадион. Опыт проведения крупнейших соревнований у города есть, и хотя Кубок мира по футболу это несколько другое соревнование, есть полная, 100-процентная уверенность в Казани», — сказал Колобков.
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