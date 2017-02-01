Главный тренер сборной Чили по футболу ассоциирует Россию с Карпиным
МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Главный тренер сборной Чили Хуан Антонио Пицци ассоциирует Россию с известным в прошлом футболистом Валерием Карпиным. Об этом чилиец заявил в интервью Международной федерации футбола (ФИФА).
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В видеосюжете представители ФИФА задали главным тренерам
«Горбачев, Кремль, водка, Карпин», — ответил Пицци.
Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев назвал имя нынешнего тренера сборной России Станислава Черчесова. «Я знаю его очень хорошо», — сказал он. Наставник португальцев Фернанду Сантуш назвал Россию «захватывающей».
«Суровый твердый характер. Мечта, цель. Слава, история», — сказал главный тренер сборной Мексики Хуан Карлос Осорио. Наставник австралийцев Анге Постекоглу считает Россию «грандиозной», а новозеландский специалист Энтони Хадсон — «большой».
«Это Россия! Большая, великая страна», — высказал свое мнение главный тренер сборной России Станислав Черчесов.
Матчи Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля 2017 года в четырех городах России —
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter