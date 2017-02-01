Главный тренер сборной Чили по футболу ассоциирует Россию с Карпиным

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В видеосюжете представители ФИФА задали главным тренерам команд-участниц Кубка конфедераций 2017 года одинаковый вопрос: «Опишите Россию одним словом».

«Горбачев, Кремль, водка, Карпин», — ответил Пицци.

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев назвал имя нынешнего тренера сборной России Станислава Черчесова. «Я знаю его очень хорошо», — сказал он. Наставник португальцев Фернанду Сантуш назвал Россию «захватывающей».

«Суровый твердый характер. Мечта, цель. Слава, история», — сказал главный тренер сборной Мексики Хуан Карлос Осорио. Наставник австралийцев Анге Постекоглу считает Россию «грандиозной», а новозеландский специалист Энтони Хадсон — «большой».

«Это Россия! Большая, великая страна», — высказал свое мнение главный тренер сборной России Станислав Черчесов.