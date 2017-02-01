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1 февраля 2017, 15:51 | Футбол: Сборные | Чемпионат.com

Бушманов: В спаррингах есть желание сыграть с максимально сильными соперниками

Главный тренер молодёжной сборной России Евгений Бушманов рассказал, когда планируется провести первый сбор с «молодёжкой».

«В марте планируем отправиться в Марбелью — даты примерно с 20 по 28 марта. Это официальные окна для проведения матчей сборных. Там же хотим провести товарищеские игры. Есть желание сыграть с максимально сильными соперниками, но переговоры пока ведутся. Речь идёт о двух матчах во время испанского сбора.

Планирую ли съездить на сборы и посмотреть кандидатов? Некоторые командировки уже согласованы. Уже послезавтра с помощниками отправимся в Испанию, где в это время будут «Локомотив», «Краснодар» и «Рубин».

Предварительный разговор со Станиславом Черчесовым уже был, но детальным его не назовёшь. Основную беседу отложили, поскольку сейчас Станислав Саламович в командировке. Когда у всех будет время, поговорим обязательно — взаимодействие между тренерами основной и «молодёжной» сборных должно быть", — передаёт слова Бушманова корреспондент «Чемпионата» Иван Ковалёв.

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