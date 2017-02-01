Когда Россия сыграет с Бразилией?
Виталий Мутко вручил паспорт болельщика и рассказал о планах сборной.
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В среду утром в Москве прошла церемония вручения первого паспорта болельщика Кубка конфедераций-2017.
Церемония прошла в центре выдачи, который открылся неподалеку от Павелецкого вокзала. В ней приняли участие
Паспорт болельщика — обязательный документ, который потребуется для посещения стадионов.
Он также станет гарантией бесплатного перемещения внутри городов. А также между городами на специальных дополнительных бесплатных поездах — в ближайшее время правительство должно одобрить соответствующую программу.
Кроме того, паспорт позволит фанатам футбола из других стран въехать в Россию без визы.
Те, кто уже приобрел билеты на матчи Кубка конфедераций, могут зарегистрироваться на портале www.fan-id.ru для оформления паспорта. Портал начал работать еще 8 ноября, одновременно со стартом продаж билетов. Для подачи заявки на получение документа необходимо заполнить анкету на портале или обратиться в центр выдачи в любом из четырех городов.
Честь стать первым обладателем паспорта выпала болельщику «Зенита» из Волгограда Руслану Исаеву. Правда, рассказать о тонкостях процедуры оформления он не смог — покупкой билета на финал Кубка конфедераций и последующим оформлением занимался его друг, который решил сделать Руслану подарок. А вручил первый паспорт Роман Широков.
— Сегодня мы проходим еще один важный этап подготовки к Кубку конфедераций и чемпионату мира, с чем я всех поздравляю, — сказал Мутко. — Рассчитываем, что матчи Кубка конфедераций посетит более 700 тысяч человек, а чемпионат мира — 3,5 миллиона граждан. И каждый должен иметь такой паспорт болельщика. Это удобно, в том числе для гостей России. А кроме того создает дополнительные возможности для обеспечения безопасности — люди, внесенные в запретные списки в России и за рубежом, на стадионы не попадут. Планируем протестировать документ в апреле на стадионе в Казани. Уверен, турниры в России пройдут на самом высоком уровне. Кстати, в дальнейшем этой системой смогут пользоваться организаторы внутренних соревнований.
— Хочу отметить, что паспорт болельщика — это не просто заламинированная бумага, — сказал Никифоров, чье министерство занималось разработкой документа. — Это электронная карта со специальным чипом. А главное вся информация хранится в базе данных. Правоохранительные органы России и других стран заранее всех проверяют — в этом собственно и смысл проекта. Процесс прохода на стадионы благодаря заблаговременным проверкам будет ускорен.
— Как будут получать паспорта иностранцы?
— Они заполняют анкеты на сайте, а дальше документ высылается им по DHL, — сказал Мутко.
— «Почтой России»! — поправил Никифоров.
— Конечно, «Почтой России». Извини, Николай… Самая надежная почта в мире — это «Почта России».
— Каждый стадион должен принять до Кубка конфедераций как минимум три матча. В Сочи сыграет сборная, пройдет финал Кубка. А что еще?
— Отдадим третий матч женщинам. В Сочи пройдет финал молодежного турнира среди сборных «Кубанская весна».
ПРО СБОРНУЮ.
— Есть ли ясность с товарищеским матчем между сборными России и Кот-д'Ивуара в Краснодаре, которая намечена на 24 марта?
— Мы на стадии подписания.
У Бразилии матч с Аргентиной в Австралии. Бразильцы очень хотят с нами сыграть, но им сложно будет прилететь, слишком неудобный для них маршрут получается. Предлагают обсудить другую дату.
Разберемся. Переговоры ведем с большим количеством сборных. Хотим красиво открыть стадионы. И «Лужники», и в Петербурге, и в Казани, где сборная еще не играла. В Ростове арену тоже строят опережающими темпами — теоретически можно и там сыграть.
— Сборная определилась с местом сбора перед Кубком конфедераций?
— Это вы спросите у главного тренера. Считаю, он должен рассказывать об этих вещах. А задача РФС — выполнять то, о чем тренер попросит. Он вернется со сборов клубов, соберет
ПРО БИАТЛОН.
— Нужно ли СБР реагировать на комментарий Фуркада и учитывать его при формировании состава сборной?
— Учитывать нужно все. Безусловно. Но в первую очередь соблюдать необходимые критерии. Я понимаю Фуркада. Понимаю раздражение многих болельщиков, когда люди получают дисквалификацию, а потом возвращаются. Но ведь им регламентом WADA разрешается возвращаться. Есть норвежский лыжник Сундбю, есть американские легкоатлеты, которые выступали в Рио. Это правовое поле. И нужно уходить от политики и давления, работать по регламенту. У Логинова нет противопоказаний. Считаю, федерации нужно поддержать Логинова. Парень раскаялся, вернулся, своим трудом вышел на высокий уровень.
ПРО ВОЛЕЙБОЛ.
— В Краснодаре беда у «Динамо», команда бойкотирует матчи. Следите за ситуацией?
— Я говорил с краснодарскими властями. Меня заверили, что найдут решение проблемы.
Филипп ПАПЕНКОВ
с Летниковской улицы.
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