Когда Россия сыграет с Бразилией?

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В среду утром в Москве прошла церемония вручения первого паспорта болельщика Кубка конфедераций-2017.

Церемония прошла в центре выдачи, который открылся неподалеку от Павелецкого вокзала. В ней приняли участие вице-премьер РФ по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко, министр связи Николай Никифоров, а также послы турнира Роман Широков, Виктория Лопырева и Сергей Белоголовцев. Кроме того был организован телемост между городами, которые примут турнир — Москвой, Санкт-Петербургом, Казанью и Сочи.

Паспорт болельщика — обязательный документ, который потребуется для посещения стадионов.

Он также станет гарантией бесплатного перемещения внутри городов. А также между городами на специальных дополнительных бесплатных поездах — в ближайшее время правительство должно одобрить соответствующую программу.

Кроме того, паспорт позволит фанатам футбола из других стран въехать в Россию без визы.

Те, кто уже приобрел билеты на матчи Кубка конфедераций, могут зарегистрироваться на портале www.fan-id.ru для оформления паспорта. Портал начал работать еще 8 ноября, одновременно со стартом продаж билетов. Для подачи заявки на получение документа необходимо заполнить анкету на портале или обратиться в центр выдачи в любом из четырех городов.

Честь стать первым обладателем паспорта выпала болельщику «Зенита» из Волгограда Руслану Исаеву. Правда, рассказать о тонкостях процедуры оформления он не смог — покупкой билета на финал Кубка конфедераций и последующим оформлением занимался его друг, который решил сделать Руслану подарок. А вручил первый паспорт Роман Широков.

— Сегодня мы проходим еще один важный этап подготовки к Кубку конфедераций и чемпионату мира, с чем я всех поздравляю, — сказал Мутко. — Рассчитываем, что матчи Кубка конфедераций посетит более 700 тысяч человек, а чемпионат мира — 3,5 миллиона граждан. И каждый должен иметь такой паспорт болельщика. Это удобно, в том числе для гостей России. А кроме того создает дополнительные возможности для обеспечения безопасности — люди, внесенные в запретные списки в России и за рубежом, на стадионы не попадут. Планируем протестировать документ в апреле на стадионе в Казани. Уверен, турниры в России пройдут на самом высоком уровне. Кстати, в дальнейшем этой системой смогут пользоваться организаторы внутренних соревнований.

— Хочу отметить, что паспорт болельщика — это не просто заламинированная бумага, — сказал Никифоров, чье министерство занималось разработкой документа. — Это электронная карта со специальным чипом. А главное вся информация хранится в базе данных. Правоохранительные органы России и других стран заранее всех проверяют — в этом собственно и смысл проекта. Процесс прохода на стадионы благодаря заблаговременным проверкам будет ускорен.

— Как будут получать паспорта иностранцы?

— Они заполняют анкеты на сайте, а дальше документ высылается им по DHL, — сказал Мутко.

— «Почтой России»! — поправил Никифоров.

— Конечно, «Почтой России». Извини, Николай… Самая надежная почта в мире — это «Почта России».

— Каждый стадион должен принять до Кубка конфедераций как минимум три матча. В Сочи сыграет сборная, пройдет финал Кубка. А что еще?

— Отдадим третий матч женщинам. В Сочи пройдет финал молодежного турнира среди сборных «Кубанская весна».

ПРО СБОРНУЮ.

— Есть ли ясность с товарищеским матчем между сборными России и Кот-д'Ивуара в Краснодаре, которая намечена на 24 марта?

— Мы на стадии подписания.

Цитата Не думаю, что мартовская игра вызовет у нас проблемы. Вот с июньскими товарищескими матчами сложнее, ведь в те же сроки будет играть практически вся Европа.

У Бразилии матч с Аргентиной в Австралии. Бразильцы очень хотят с нами сыграть, но им сложно будет прилететь, слишком неудобный для них маршрут получается. Предлагают обсудить другую дату.

Разберемся. Переговоры ведем с большим количеством сборных. Хотим красиво открыть стадионы. И «Лужники», и в Петербурге, и в Казани, где сборная еще не играла. В Ростове арену тоже строят опережающими темпами — теоретически можно и там сыграть.

— Сборная определилась с местом сбора перед Кубком конфедераций?

— Это вы спросите у главного тренера. Считаю, он должен рассказывать об этих вещах. А задача РФС — выполнять то, о чем тренер попросит. Он вернется со сборов клубов, соберет пресс-конференцию, вот там его и помучаете. Про состав, перспективы и прочее.

ПРО БИАТЛОН.

— Нужно ли СБР реагировать на комментарий Фуркада и учитывать его при формировании состава сборной?

— Учитывать нужно все. Безусловно. Но в первую очередь соблюдать необходимые критерии. Я понимаю Фуркада. Понимаю раздражение многих болельщиков, когда люди получают дисквалификацию, а потом возвращаются. Но ведь им регламентом WADA разрешается возвращаться. Есть норвежский лыжник Сундбю, есть американские легкоатлеты, которые выступали в Рио. Это правовое поле. И нужно уходить от политики и давления, работать по регламенту. У Логинова нет противопоказаний. Считаю, федерации нужно поддержать Логинова. Парень раскаялся, вернулся, своим трудом вышел на высокий уровень.

ПРО ВОЛЕЙБОЛ.

— В Краснодаре беда у «Динамо», команда бойкотирует матчи. Следите за ситуацией?

— Я говорил с краснодарскими властями. Меня заверили, что найдут решение проблемы.

Филипп ПАПЕНКОВ

с Летниковской улицы.