Лагербек назначен на пост главного тренера сборной Норвегии

Им стал бывший наставник сборной Исландии Ларс Лагербек. Информация появилась на официальном сайте норвежской ассоциации. Контракт с 68-летним тренером подписан на три года.



«Для меня это вызов, поэтому я принял предложение. Результаты сборной Норвегии в последнее время не были хорошими. Нужно быть честным, но я вижу потенциал в этой команде. Я мотивирован и хочу решить поставленную задачу», — сказал Лагербек.



Сборная Норвегии после четырёх туров в группе С отборочной кампании ЧМ-2018 набрала 3 очка и занимает 5-е место, в четырёх пунктах от второй строчки, которая даёт возможность сыграть в стыковых матчах.