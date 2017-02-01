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1 февраля 2017, 15:07 | Футбол: Сборные | Чемпионат.com

Лагербек назначен на пост главного тренера сборной Норвегии

Руководство норвежской Ассоциации футбола объявило о назначении нового главного тренера.

Им стал бывший наставник сборной Исландии Ларс Лагербек. Информация появилась на официальном сайте норвежской ассоциации. Контракт с 68-летним тренером подписан на три года.

«Для меня это вызов, поэтому я принял предложение. Результаты сборной Норвегии в последнее время не были хорошими. Нужно быть честным, но я вижу потенциал в этой команде. Я мотивирован и хочу решить поставленную задачу», — сказал Лагербек.

Сборная Норвегии после четырёх туров в группе С отборочной кампании ЧМ-2018 набрала 3 очка и занимает 5-е место, в четырёх пунктах от второй строчки, которая даёт возможность сыграть в стыковых матчах.

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