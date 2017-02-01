Черчесов: Надо убрать из лексикона слово «проблема»
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов — о пропавшем Новосельцеве, потенциальных соперниках и сборе перед Кубком конфедераций.
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Видимо, что-то случилось...
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На оба товарищеских матча «Спартака» главный тренер сборной России приходил заранее.
Судя по всему, Черчесову было важно не только посмотреть футбол, но и пообщаться с сотрудниками клуба, чтобы собрать информацию об игроках. После встречи «Спартак» — «Жилина» Черчесов дал понять, что ещё рано делиться впечатлениями. Но после игры
— Что удалось сделать за вашу поездку в ОАЭ?
— Моя основная задача — посмотреть кандидатов в сборную. Жаль, что против датчан не вышел Кутепов. Зато были Джикия, Глушаков, Самедов и Зобнин. «Копенгаген» был значительно более серьёзным соперником, чем вторая команда «Жилины». Матчи получились хорошие, определённые мысли возникают.
— Для вас было важно, что Самедов на этот раз начал встречу на привычной позиции правого полузащитника?
— Для меня главное, что я вижу его на поле и он чувствует себя хорошо. А на какой позиции ему играть в «Спартаке» — это решать не мне. Я доволен тем, что удалось посмотреть. Сразу после матча «Спартак» — «Копенгаген» я улетаю в Турцию. Также несколько дней буду просматривать наших футболистов. С 7 февраля продолжу в Испании. Там с ЦСКА в Кампоаморе уже находится Паников, а Стауче и Ромащенко отправятся в другую точку Испании — Марбелью.
— Насколько у вас выстроен диалог с Каррерой?
— У нас он уже давно сложился. Мы и раньше встречались, и сейчас переговорили. Главный тренер сборной зависит от клубных тренеров, так что контакт нам необходим.
— Что вам рассказал Каррера?
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— Вы на связи и с другим тренером «Спартака» — Пилипчуком?
— Да. Я общался и с Каррерой, и с Пилипчуком. Получаю информацию из первых рук.
— Зобнин говорил в интервью, что побаивается вас. Как думаете почему?
— Не знаю. Не читал это интервью.
— 28 марта мы играем со сборной Бельгии в Сочи. 24 марта — Кот-д’Ивуар в Краснодаре?
— Этим вопросом занимается РФС. Пока идут переговоры. Не знаю, на какой они стадии сейчас.
— Вы рассчитываете, что до Кубка конфедераций сборная России проведёт четыре товарищеских матча?
— Да, хочется, чтобы их было четыре.
— Рассчитываете найти серьёзные команды для спарингов?
— Нужно сначала найти команды, которые не просто хотят, а вообще могут. У всех уже свой график. У нас, конечно, есть желание сыграть с максимально сильным соперником. Тут ещё нельзя забывать про коммерческую составляющую, которая должна всех устроить.
— Рассчитываете на Марио Фернандеса в двух мартовских матчах?
— Есть уровень футболиста, который мы знаем. Есть паспорт, который он получил. И есть юридические нюансы, которые нужно соблюсти.
— Где в Европе сборная России будет готовиться к Кубку конфедерации?
— Этот вопрос может решиться в ближайшие пару дней, когда прилетит менеджер Евгений Савин. Я уже ездил смотреть, теперь его задачей будет договориться. Пока называть ничего не будем. Нет смысла озвучивать то, что ещё не свершилось.
— Вы просили завершить следующий сезон
— Наше желание понятно. Президент лиги Прядкин в курсе этой темы. Думаю, что РФПЛ примет максимально правильное решение.
— Игры только товарищеские. Отсутствие соревновательных матчей — для вас проблема?
— Соревновательных игр футболистам хватает в клубах, а в нашей ситуации оказывается каждый хозяин большого турнира.
— Новосельцев ушёл из «Ростова» в «Зенит» и фактически исчез. Подобные вещи вас напрягают?
— Иван перешёл в клуб более высокого уровня. Так сложилось, что сейчас не играет. Такова ситуация, но понятно, что нас это не устраивает.
— Есть мнение, что проблемная позиция — центральный защитник. Это так?
— Надо убрать из лексикона слово «проблема». Есть вопросы, которые к нам поступают, и мы обязаны их решать.
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