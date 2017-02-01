Черчесов: Надо убрать из лексикона слово «проблема»

На оба товарищеских матча «Спартака» главный тренер сборной России приходил заранее.

Судя по всему, Черчесову было важно не только посмотреть футбол, но и пообщаться с сотрудниками клуба, чтобы собрать информацию об игроках. После встречи «Спартак» — «Жилина» Черчесов дал понять, что ещё рано делиться впечатлениями. Но после игры красно-белых с «Копенгагеном» ответил на вопросы «Чемпионата».





— Что удалось сделать за вашу поездку в ОАЭ?

— Моя основная задача — посмотреть кандидатов в сборную. Жаль, что против датчан не вышел Кутепов. Зато были Джикия, Глушаков, Самедов и Зобнин. «Копенгаген» был значительно более серьёзным соперником, чем вторая команда «Жилины». Матчи получились хорошие, определённые мысли возникают.



— Для вас было важно, что Самедов на этот раз начал встречу на привычной позиции правого полузащитника?

— Для меня главное, что я вижу его на поле и он чувствует себя хорошо. А на какой позиции ему играть в «Спартаке» — это решать не мне. Я доволен тем, что удалось посмотреть. Сразу после матча «Спартак» — «Копенгаген» я улетаю в Турцию. Также несколько дней буду просматривать наших футболистов. С 7 февраля продолжу в Испании. Там с ЦСКА в Кампоаморе уже находится Паников, а Стауче и Ромащенко отправятся в другую точку Испании — Марбелью.



— Насколько у вас выстроен диалог с Каррерой?

— У нас он уже давно сложился. Мы и раньше встречались, и сейчас переговорили. Главный тренер сборной зависит от клубных тренеров, так что контакт нам необходим.



— Что вам рассказал Каррера?

— Не-не-не. Есть вещи, которые мы не можем озвучивать.



— Вы на связи и с другим тренером «Спартака» — Пилипчуком?

— Да. Я общался и с Каррерой, и с Пилипчуком. Получаю информацию из первых рук.



— Зобнин говорил в интервью, что побаивается вас. Как думаете почему?

— Не знаю. Не читал это интервью.



— 28 марта мы играем со сборной Бельгии в Сочи. 24 марта — Кот-д’Ивуар в Краснодаре?

— Этим вопросом занимается РФС. Пока идут переговоры. Не знаю, на какой они стадии сейчас.



— Вы рассчитываете, что до Кубка конфедераций сборная России проведёт четыре товарищеских матча?

— Да, хочется, чтобы их было четыре.

Цитата Есть одно окно, и там мы надеемся на два матча. Ну и есть подготовка к Кубку конфедераций, где оба соперника ещё на стадии переговоров.





— Рассчитываете найти серьёзные команды для спарингов?

— Нужно сначала найти команды, которые не просто хотят, а вообще могут. У всех уже свой график. У нас, конечно, есть желание сыграть с максимально сильным соперником. Тут ещё нельзя забывать про коммерческую составляющую, которая должна всех устроить.



— Рассчитываете на Марио Фернандеса в двух мартовских матчах?

— Есть уровень футболиста, который мы знаем. Есть паспорт, который он получил. И есть юридические нюансы, которые нужно соблюсти.



— Где в Европе сборная России будет готовиться к Кубку конфедерации?

— Этот вопрос может решиться в ближайшие пару дней, когда прилетит менеджер Евгений Савин. Я уже ездил смотреть, теперь его задачей будет договориться. Пока называть ничего не будем. Нет смысла озвучивать то, что ещё не свершилось.



— Вы просили завершить следующий сезон 12—13 мая . Вам уже дали понять, удовлетворят ли вашу просьбу?

— Наше желание понятно. Президент лиги Прядкин в курсе этой темы. Думаю, что РФПЛ примет максимально правильное решение.

— Игры только товарищеские. Отсутствие соревновательных матчей — для вас проблема?

— Соревновательных игр футболистам хватает в клубах, а в нашей ситуации оказывается каждый хозяин большого турнира.



— Новосельцев ушёл из «Ростова» в «Зенит» и фактически исчез. Подобные вещи вас напрягают?

— Иван перешёл в клуб более высокого уровня. Так сложилось, что сейчас не играет. Такова ситуация, но понятно, что нас это не устраивает.



— Есть мнение, что проблемная позиция — центральный защитник. Это так?

— Надо убрать из лексикона слово «проблема». Есть вопросы, которые к нам поступают, и мы обязаны их решать.