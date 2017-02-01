Мутко: РФС на стадии подписания договора с Кот-д’Ивуаром о проведении товарищеского матча

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«Мы на стадии подписания. Не думаю, что мартовская игра вызовет у нас проблемы», — сказал Мутко.

Предполагается, что встреча состоится 24 марта в Краснодаре. Ранее было объявлено, что 28 марта в Сочи сборная России проведет товарищеский матч с командой Бельгии.

«С июньскими матчами сложнее — вся Европа играет, — отметил Мутко. — У Бразилии игра в Австралии. Они (бразильцы) очень хотят с нами сыграть, но им сложно будет прилететь к нам».

«Мы все окна (для проведения товарищеских матчей) займем, будут хорошие спарринги. Хотим открывать стадионы матчами высокого уровня — и “Лужники”, и арену в Санкт- Петербурге», — сказал глава РФС.