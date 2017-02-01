Мутко: РФС на стадии подписания договора с Кот-д’Ивуаром о проведении товарищеского матча
МОСКВА, 1 февраля. /Корр. ТАСС Олег Кошелев/. Российский футбольный союз (РФС) находится на стадии подписания контракта о проведении товарищеского матча между сборными России и Кот-д’Ивуара. Об этом журналистам сообщил
вице-премьер РФ, президент РФС Виталий Мутко.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Мы на стадии подписания. Не думаю, что мартовская игра вызовет у нас проблемы», — сказал Мутко.
Предполагается, что встреча состоится 24 марта в Краснодаре. Ранее было объявлено, что 28 марта в Сочи сборная России проведет товарищеский матч с командой Бельгии.
«С июньскими матчами сложнее — вся Европа играет, — отметил Мутко. — У Бразилии игра в Австралии. Они (бразильцы) очень хотят с нами сыграть, но им сложно будет прилететь к нам».
«Мы все окна (для проведения товарищеских матчей) займем, будут хорошие спарринги. Хотим открывать стадионы матчами высокого уровня — и “Лужники”, и арену в Санкт- Петербурге», — сказал глава РФС.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter