Н. Никифоров: Паспорт болельщика создан для удобства и безопасности

«Паспорт болельщика создан для удобства и безопасности, при его предъявлении будет минимум проверок при доступе на стадион. Все можно оформить быстро и удобно на сайте и получить его в пункте выдачи.



Обкатывалась система в Сочи, ни одна страна технологию не испытывала. Опыт Сочи бесценен, мы повторно используем российскую идентификационный систему, с учётом опыта расставляем центры выдачи и понимаем, как всё сделать комфортно и правильно. Это не просто заламинированная бумага, внутри есть чип. Главное, что информация находится в базе данных, проводятся проверки, которые защищены каналами взаимодействия с органами других стран», — передаёт слова Никифорова корреспондент «Чемпионата» Марк Бессонов.