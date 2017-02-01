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1 февраля 2017, 12:16 | Футбол: Сборные | Чемпионат.com

Н. Никифоров: Паспорт болельщика создан для удобства и безопасности

Министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров рассказал о паспортах болельщика Кубка конфедераций — 2017, которые 1 февраля выдавали в Москве.

«Паспорт болельщика создан для удобства и безопасности, при его предъявлении будет минимум проверок при доступе на стадион. Все можно оформить быстро и удобно на сайте и получить его в пункте выдачи.

Обкатывалась система в Сочи, ни одна страна технологию не испытывала. Опыт Сочи бесценен, мы повторно используем российскую идентификационный систему, с учётом опыта расставляем центры выдачи и понимаем, как всё сделать комфортно и правильно. Это не просто заламинированная бумага, внутри есть чип. Главное, что информация находится в базе данных, проводятся проверки, которые защищены каналами взаимодействия с органами других стран», — передаёт слова Никифорова корреспондент «Чемпионата» Марк Бессонов.
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Мутко заявил, что паспорт болельщика протестируют в апреле на стадионе в Казани

МОСКВА, 1 фев — Р-Спорт, Александр Рогулев. Вице-премьер РФ Виталий Мутко сообщил, что паспорт болельщика (FAN ID), разработанный в рамках подготовки к Кубку конфедераций по футболу 2017 года и чемпионату мира-2018, будет протестирован в апреле на стадионе в Казани.
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