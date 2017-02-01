Мутко заявил, что паспорт болельщика протестируют в апреле на стадионе в Казани
МОСКВА, 1 фев —
Р-Спорт, Александр Рогулев. Вице-премьер РФ Виталий Мутко сообщил, что паспорт болельщика (FAN ID), разработанный в рамках подготовки к Кубку конфедераций по футболу 2017 года и чемпионату мира-2018, будет протестирован в апреле на стадионе в Казани.
FAN ID является ключевым инструментом системы идентификации футбольных болельщиков. Он представляет собой пластиковую карточку с указанием фамилии и имени, а также изображением фотографии ее обладателя. Выдача паспортов болельщика стартовала в среду в четырех городах России — Москве, Сочи, Казани и
«В апреле попробуем на стадионе в Казани провести тестовый режим такого документа. Каждый стадион будет оборудован терминалами, должна будет высветиться личность болельщика при проходе терминала. Да, подделать сегодня можно что угодно, но на экране при проходе все равно будет совсем другое лицо», — заявил Мутко журналистам.
«В будущем, думаю, эта система, если она будет работать, может быть использована организаторами
Кубок конфедераций-2017, который станет тестовым турниром за год до чемпионата мира по футболу-2018, пройдет с 17 июня по 2 июля в четырех городах России — Москве, Сочи, Казани и
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter