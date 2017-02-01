Кубок конфедераций-2017, который станет тестовым турниром за год до чемпионата мира по футболу-2018, пройдет с 17 июня по 2 июля в четырех городах России — Москве, Сочи, Казани и Санкт-Петербурге. В среду в этих четырех городах открылись центры выдачи паспортов болельщика (FAN ID). Он является ключевым инструментом системы идентификации, представляет собой пластиковую карточку с указанием фамилии и имени, а также изображением фотографии ее обладателя.

«Хочу нас всех поздравить с очередным этапом подготовки к Кубку конфедераций и чемпионату мира. Сегодня мы открываем возможность получения паспортов болельщика. Она будет давать возможность комфортно проходить с билетом на арены. В концепции Кубка конфедераций и чемпионата мира паспорт болельщика играет важную роль. Рассчитываем, что Кубок конфедераций посетят более 700 тысяч болельщиков, а чемпионат мира — 3,5 миллиона», — сказал Мутко журналистам.

«Паспорт болельщика — это определенный элемент комфорта. Это позволит обеспечить комфортное пребывание. Это элемент дополнительного сервиса. Это возможность передвижения между городами-участниками чемпионата мира и внутри города. Самое главное, что этот паспорт дает безвизовый въезд в страну для иностранных граждан. Это серьезный элемент удобства», — добавил вице-премьер правительства РФ.