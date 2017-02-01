Мутко: Кубок конфедераций по расчетам посетят 700 тыс фанатов, а ЧМ — 3,5 млн
МОСКВА, 1 фев —
Р-Спорт. Организаторы чемпионата мира по футболу 2018 года рассчитывают, что матчи Кубка конфедераций в 2017 году посетят более 700 тысяч человек, а игры турнира 2018 года — 3,5 миллиона человек, сообщил вице-премьер правительства РФ, председатель оргкомитета «Россия-2018» Виталий Мутко.
Кубок конфедераций-2017, который станет тестовым турниром за год до чемпионата мира по футболу-2018, пройдет с 17 июня по 2 июля в четырех городах России — Москве, Сочи, Казани и
«Хочу нас всех поздравить с очередным этапом подготовки к Кубку конфедераций и чемпионату мира. Сегодня мы открываем возможность получения паспортов болельщика. Она будет давать возможность комфортно проходить с билетом на арены. В концепции Кубка конфедераций и чемпионата мира паспорт болельщика играет важную роль. Рассчитываем, что Кубок конфедераций посетят более 700 тысяч болельщиков, а чемпионат мира — 3,5 миллиона», — сказал Мутко журналистам.
«Паспорт болельщика — это определенный элемент комфорта. Это позволит обеспечить комфортное пребывание. Это элемент дополнительного сервиса. Это возможность передвижения между
Получение паспорта болельщика является обязательным условием для допуска на территорию стадиона в дни матчей. При этом документ предоставит дополнительные возможности владельцам билетов на матчи турнира. В частности, FAN ID является одним из документов, необходимых для бронирования билетов для проезда в специальных поездах и посадки в вагон, а также для бесплатного проезда в транспорте общего пользования по маршрутам соревнований в
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