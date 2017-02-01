Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-national/28623602/
1 февраля 2017, 12:08 | Футбол: Сборные | Р-Спорт

Мутко: Кубок конфедераций по расчетам посетят 700 тыс фанатов, а ЧМ — 3,5 млн

МОСКВА, 1 фев — Р-Спорт. Организаторы чемпионата мира по футболу 2018 года рассчитывают, что матчи Кубка конфедераций в 2017 году посетят более 700 тысяч человек, а игры турнира 2018 года — 3,5 миллиона человек, сообщил вице-премьер правительства РФ, председатель оргкомитета «Россия-2018» Виталий Мутко.

Кубок конфедераций-2017, который станет тестовым турниром за год до чемпионата мира по футболу-2018, пройдет с 17 июня по 2 июля в четырех городах России — Москве, Сочи, Казани и Санкт-Петербурге. В среду в этих четырех городах открылись центры выдачи паспортов болельщика (FAN ID). Он является ключевым инструментом системы идентификации, представляет собой пластиковую карточку с указанием фамилии и имени, а также изображением фотографии ее обладателя.

«Хочу нас всех поздравить с очередным этапом подготовки к Кубку конфедераций и чемпионату мира. Сегодня мы открываем возможность получения паспортов болельщика. Она будет давать возможность комфортно проходить с билетом на арены. В концепции Кубка конфедераций и чемпионата мира паспорт болельщика играет важную роль. Рассчитываем, что Кубок конфедераций посетят более 700 тысяч болельщиков, а чемпионат мира — 3,5 миллиона», — сказал Мутко журналистам.

«Паспорт болельщика — это определенный элемент комфорта. Это позволит обеспечить комфортное пребывание. Это элемент дополнительного сервиса. Это возможность передвижения между городами-участниками чемпионата мира и внутри города. Самое главное, что этот паспорт дает безвизовый въезд в страну для иностранных граждан. Это серьезный элемент удобства», — добавил вице-премьер правительства РФ.

Получение паспорта болельщика является обязательным условием для допуска на территорию стадиона в дни матчей. При этом документ предоставит дополнительные возможности владельцам билетов на матчи турнира. В частности, FAN ID является одним из документов, необходимых для бронирования билетов для проезда в специальных поездах и посадки в вагон, а также для бесплатного проезда в транспорте общего пользования по маршрутам соревнований в городах-организаторах.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Сборных команд

Еще 7 новостей  Все новости
24 января

Белорусская Барби: 26-летняя кикбоксерша Екатерина Вандарьева

Игорь Ларионов: мои дети уже больше американцы, чем россияне

«Шубенков, верни 4 миллиона»: как уникальный атлет превратился в предателя