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1 февраля 2017, 9:57 | Футбол: Сборные | Sports.kz

Сайт УЕФА поставил Гридина в один ряд с Ди Стефано и Зиданом

Официальный сайт УЕФА в новом материале вспомнил о самых выдающихся дебютах игроков в национальных сборных, сообщает корреспондент KazFootball.kz.

Официальный сайт <span class=error>УЕФА</span> в новом материале вспомнил о самых выдающихся дебютах игроков в национальных сборных сообщает корреспондент KazFootball.kz. Увеличить
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«Сергей Гридин: Казахстан — Азербайджан 2:1, 3 июня 2011 года

Гренадер из Алматы в квалификации ЕВРО-2012 оформил дубль в первой же встрече и тем самым прервал безголевую серию сборной Казахстана, которая до этого не забивала 500 минут», — говорится в материале.

В составе сборной Казахстана Гридин провел 13 матчей, после встречи с Азербайджаном за главную команды страны больше не отличался.

Добавим, что сейчас Гридин находится на просмотре в «Кайсаре».

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