Сайт УЕФА поставил Гридина в один ряд с Ди Стефано и Зиданом

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«Сергей Гридин: Казахстан — Азербайджан 2:1, 3 июня 2011 года



Гренадер из Алматы в квалификации ЕВРО-2012 оформил дубль в первой же встрече и тем самым прервал безголевую серию сборной Казахстана, которая до этого не забивала 500 минут», — говорится в материале.



В составе сборной Казахстана Гридин провел 13 матчей, после встречи с Азербайджаном за главную команды страны больше не отличался.



Добавим, что сейчас Гридин находится на просмотре в «Кайсаре».