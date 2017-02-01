Сайт УЕФА поставил Гридина в один ряд с Ди Стефано и Зиданом
Официальный сайт УЕФА в новом материале вспомнил о самых выдающихся дебютах игроков в национальных сборных, сообщает корреспондент KazFootball.kz.
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«Сергей Гридин: Казахстан — Азербайджан 2:1, 3 июня 2011 года
Гренадер из Алматы в квалификации ЕВРО-2012 оформил дубль в первой же встрече и тем самым прервал безголевую серию сборной Казахстана, которая до этого не забивала 500 минут», — говорится в материале.
В составе сборной Казахстана Гридин провел 13 матчей, после встречи с Азербайджаном за главную команды страны больше не отличался.
Добавим, что сейчас Гридин находится на просмотре в «Кайсаре».
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