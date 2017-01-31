Черчесов: все кандидаты в сборную играют в РФПЛ — это не такой уж плюс
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о ближайших планах и отметил, что российским игрокам не хватает европейского опыта.
«Завтра уже улетаю в Турцию, некоторые коллеги из тренерского штаба сборной уже там. Нам нужно максимально посмотреть кандидатов в национальную команду. Особенно это касается тех, кто недавно сменил клуб. Сегодня удалось понаблюдать за Джикией и Самедовым, дальше будем продолжать делать то же самое, чтобы в марте брать игроков не наощупь, а знать, кто в каком состоянии.
Сборной уже скоро играть официальные матчи, до них рукой подать. Что касается сложности с товарищескими матчами — хочу отдать должное игрокам, все, кто был вызван на контрольные игры, отнеслись к этому серьёзно. Сам я уже привык к работе в сборной, это та же самая профессия, но отличается ритм. Адаптация к этому уже прошла.
Не назвал бы таким уж плюсом, что все кандидаты в сборную играют во внутреннем чемпионате. Если бы приходилось летать на просмотр в Милан или Манчестер, например, это было бы равносильно тем же двум часам на самолёте до Краснодара. Да, наш чемпионат тоже сложный и специфичный, но европейский опыт игрокам также не помешал бы", — сказал Черчесов.
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