Выдача паспортов болельщиков Кубка конфедерации начнется 1 февраля
МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Выдача паспортов болельщиков Кубка конфедераций 2017 года в России начнется 1 февраля. Об этом сообщает
пресс-служба АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов».
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Торжественная церемония вручения первых паспортов состоится в 11:00. Мероприятие одновременно пройдет во всех центрах регистрации и выдачи паспортов, расположенных в
В московском центре выдачи церемония пройдет при участии
Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года в
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