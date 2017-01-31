Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-national/28611950/
31 января 2017, 14:02 | Футбол: Сборные | ТАСС

Выдача паспортов болельщиков Кубка конфедерации начнется 1 февраля

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Выдача паспортов болельщиков Кубка конфедераций 2017 года в России начнется 1 февраля. Об этом сообщает пресс-служба АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов».

Мероприятие одновременно пройдет во всех центрах регистрации и выдачи паспортов расположенных в <nobr>городах-участниках</nobr> турнира. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Торжественная церемония вручения первых паспортов состоится в 11:00. Мероприятие одновременно пройдет во всех центрах регистрации и выдачи паспортов, расположенных в городах-участниках турнира.

В московском центре выдачи церемония пройдет при участии вице-премьера РФ Виталия Мутко и министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Николая Никифорова. В Санкт-Петербурге, Сочи и Казани в церемонии примут участие представители администраций субъектов и послы городов-организаторов чемпионата мира 2018 года.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года в Санкт-Петербурге, Москве, Сочи и Казани.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Сборных команд

НАК: Спланированы все меры для обеспечения безопасности Кубка конфедераций и ЧМ-2018

НАК: Спланированы все меры для обеспечения безопасности Кубка конфедераций и ЧМ-2018

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Россия разработала необходимые меры безопасности для проведения Кубка конфедераций по футболу в этом году и чемпионата мира в 2018 году. Об этом сообщил на пресс-конференции, отвечая на вопрос ТАСС, первый заместитель руководителя аппарата Национального антитеррористического комитета (НАК) Игорь Кулягин.
Еще 7 новостей  Все новости
31 января

IBSF не имеет оснований для лишения Труненкова золота ОИ-2014

Российские спортсмены завоевали восемь медалей во второй день Универсиады

Выдача паспортов болельщиков Кубка конфедераций начнется 1 февраля