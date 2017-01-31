НАК: Спланированы все меры для обеспечения безопасности Кубка конфедераций и ЧМ-2018
МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Россия разработала необходимые меры безопасности для проведения Кубка конфедераций по футболу в этом году и чемпионата мира в 2018 году. Об этом сообщил на
пресс-конференции, отвечая на вопрос ТАСС, первый заместитель руководителя аппарата Национального антитеррористического комитета (НАК) Игорь Кулягин.
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«Мероприятия по обеспечению безопасности этих соревнований уже проводятся. При их организации учтен большой опыт, который накоплен был и Национальным антитеррористическим комитетом, и Федеральным оперативным штабом (ФОШ), и правоохранительными органами при обеспечении безопасности и проведении Олимпийских игр в Сочи, Универсиады в Казани и других массовых мероприятий», — отметил он.
«Безусловно, особое внимание обращается на обеспечение антитеррористической защищенности объектов, которые будут использоваться для проведения соревнований, для размещения команд, комплексов, где команды будут проводить свои тренировки», — пояснил Кулягин. По его словам, в городах, где будут проходить матчи, состоятся заседания антитеррористических комиссий, эти вопросы будут рассматриваться на заседаниях НАК и ФОШ.
«Важное направление — это подготовка сил и средств к работе в условиях проведения соревнований, — добавил представитель НАК. — Будут проведены все необходимые тренировки как на региональном, так и на федеральном уровнях».
«Все необходимые меры спланированы, реализуются и, полагаем, они будут достаточными для обеспечения безопасности», — отметил Игорь Кулягин.
Игры Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля 2017 года в четырех городах — Москве («Спартак»),
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