НАК: спланированы все меры для обеспечения безопасности Кубка конфедераций и ЧМ-2018

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«Мероприятия по обеспечению безопасности этих соревнований уже проводятся. При их организации учтен большой опыт, который накоплен был и Национальным антитеррористическим комитетом, и Федеральным оперативным штабом (ФОШ), и правоохранительными органами при обеспечении безопасности и проведении Олимпийских игр в Сочи, Универсиады в Казани и других массовых мероприятий», — отметил он.

«Безусловно, особое внимание обращается на обеспечение антитеррористической защищенности объектов, которые будут использоваться для проведения соревнований, для размещения команд, комплексов, где команды будут проводить свои тренировки», — пояснил Кулягин. По его словам, в городах, где будут проходить матчи, состоятся заседания антитеррористических комиссий, эти вопросы будут рассматриваться на заседаниях НАК и ФОШ.

«Важное направление — это подготовка сил и средств к работе в условиях проведения соревнований, — добавил представитель НАК. — Будут проведены все необходимые тренировки как на региональном, так и на федеральном уровнях».

«Все необходимые меры спланированы, реализуются и, полагаем, они будут достаточными для обеспечения безопасности», — отметил Игорь Кулягин.