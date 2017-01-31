Бауса опроверг слухи, что Месси не позволяет ему приглашать Икарди в сборную
Главный тренер сборной Аргентины Эдгардо Бауса опроверг слухи о том, что на приглашение нападающего миланского «Интера» Мауро Икарди в национальную команду наложено табу.
Согласно слухам, запрет на вызов футболиста нерадзурри в сборную наложен форвардом «Барселоны» Лионелем Месси.
«Многие говорят, не зная сути дела. Я сам спрашивал Месси и остальных, есть ли у них проблемы с Икарди. Игроки посмотрели на меня и сказали, что между ними и Икарди ничего не происходит. Они уверили меня, что в обратном случае обсудили бы проблемы между собой. И попросили меня вызывать в сборную тех, кого я сам посчитаю необходимым приглашать», — цитирует Баусу Fox Sports.
Бауса отметил также, что встретится с игроком «Интера» и скажет ему, что следит за его игрой.
На счету Икарди пока лишь один матч за сборную Аргентины, который состоялся 16 октября 2013 года. В матче отборочной кампании ЧМ-2014 с Уругваем (2:3) Икарди провёл на поле 7 минут.
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