Бауса опроверг слухи, что Месси не позволяет ему приглашать Икарди в сборную

Согласно слухам, запрет на вызов футболиста нерадзурри в сборную наложен форвардом «Барселоны» Лионелем Месси.



«Многие говорят, не зная сути дела. Я сам спрашивал Месси и остальных, есть ли у них проблемы с Икарди. Игроки посмотрели на меня и сказали, что между ними и Икарди ничего не происходит. Они уверили меня, что в обратном случае обсудили бы проблемы между собой. И попросили меня вызывать в сборную тех, кого я сам посчитаю необходимым приглашать», — цитирует Баусу Fox Sports.



Бауса отметил также, что встретится с игроком «Интера» и скажет ему, что следит за его игрой.



На счету Икарди пока лишь один матч за сборную Аргентины, который состоялся 16 октября 2013 года. В матче отборочной кампании ЧМ-2014 с Уругваем (2:3) Икарди провёл на поле 7 минут.