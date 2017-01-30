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30 января 2017, 14:45 | Футбол: Сборные | Чемпионат.com

Хавбек «Краснодара» Каборе принял решение завершить международную карьеру

Полузащитник «Краснодара» и капитан сборной Буркина-Фасо Шарль Каборе принял решение завершить международную карьеру после Кубка африканских наций.

Об этом сообщает L’Equipe.

Шарль Каборе принял участие в 4 матчах Кубка африканских наций и получил две жёлтые карточки. Сборная Буркина-Фасо вышла в полуфинал, где сыграет против Египта. Матч состоится 1 февраля.

В национальную команду 28-летний футболист впервые был вызван 6 октября 2006 года, а дебютировал в ноябре того же года, в товарищеском матче с Алжиром (2:1). На счету Каборе 69 матчей и 4 гола.

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