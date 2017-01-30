Хавбек «Краснодара» Каборе принял решение завершить международную карьеру
Полузащитник «Краснодара» и капитан сборной
Буркина-Фасо Шарль Каборе принял решение завершить международную карьеру после Кубка африканских наций.
Об этом сообщает L’Equipe.
Шарль Каборе принял участие в 4 матчах Кубка африканских наций и получил две жёлтые карточки. Сборная
В национальную команду 28-летний футболист впервые был вызван 6 октября 2006 года, а дебютировал в ноябре того же года, в товарищеском матче с Алжиром (2:1). На счету Каборе 69 матчей и 4 гола.
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