Хавбек «Краснодара» Каборе принял решение завершить международную карьеру

Об этом сообщает L’Equipe.



Шарль Каборе принял участие в 4 матчах Кубка африканских наций и получил две жёлтые карточки. Сборная Буркина-Фасо вышла в полуфинал, где сыграет против Египта. Матч состоится 1 февраля.



В национальную команду 28-летний футболист впервые был вызван 6 октября 2006 года, а дебютировал в ноябре того же года, в товарищеском матче с Алжиром (2:1). На счету Каборе 69 матчей и 4 гола.