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https://sport.mail.ru/news/football-national/28597907/
30 января 2017, 12:56 | Футбол: Сборные | Sports.kz

Новая звезда по фамилии Кабананга

В то время, как казахстанские клубы готовятся к сезону, и главная медиа-активность исходит из того, что тот или иной футболисты переходит из одной команды в другую, в Габоне проходит Кубок африканских наций.

В то время как казахстанские клубы готовятся к сезону и главная <nobr>медиа-активность</nobr> исходит из того что тот или иной футболисты переходит из одной команды в другую в Габоне проходит Кубок африканских наций. Увеличить
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Казалось бы, какое отношение имеет казахстанский футбол к этому турниру? А отношение прямое — и имя ему Жуниор Кабананга. Форвард «Астаны» отправился вместе со сборной Демократической Республики Конго на турнир, причем не просто в качестве зрителя, а в качестве главной звезды своей команды и лучшего бомбардира группового этапа. Это притом, что в составе конголезцев есть Дьемерси Мбокани, Юсуф Мулумбу и Шансель Мбемба, выступающие в английской Премьер-Лиги, Седрик Бакамбу из испанского «Вильярреала» и ряд других игроков из европейских чемпионатов.

Да, сборная футболиста из чемпионата Казахстан сегодня ночью потерпела обидное поражение от Ганы в? финала, причем решающий гол был забит с пенальти, но дело даже не в этом.

Успешная игра форварда заставила обратить на него внимание со всех уголков мира. Уже в первом матче Джуни (как называют его в «Астане») принес своей сборной победу над сборной Марокко. Уже после той игры активно о нападающем начали писать российские СМИ, рекламируя форварда, а через него и столичную команду.

После трех результативных игр подряд, о Кабананге заговорили уже как о потенциальном новичке европейских клубов. Практически каждый день появляются новости о том, что его хочет вернуть «Андерлехт», «Саутгемптон» следит за футболистом, не говоря о заманчивых предложениях из Китая и Катара. Но самое главное, Жуниор заставил вновь заговорить весь Мир о чемпионате Казахстана и футбольном клубе «Астана».

Таким образом, два года подряд «Астана» делала себе рекламу, выступая в групповых этапах Лиги Чемпионов и Лиги Европы, причем с Кабананга в составе, а теперь уже Джуниор в благодарность за шанс проявить себя в еврокубках, дает рекламу столичной команды этой зимой.

А с чего все начиналось? Джуниор перешел из чемпионата Бельгии в «Астану» в середине сезона 2015 года, после успешного выступления в группе Лиги Чемпионов отправился покорять Турцию, что ему удалось. А дальше, несмотря на заманчивое предложение из Китая, причем до того, как туда отправились Оскар, Витсель, Тевез и другие, но Кабананга выбрал футбол и вместе с «Астаной» через «Селтик» и БАТЭ вышел в группу Лиги Европы, где стал лидером атаки астанчан.

Сейчас Кабананга — лакомый кусочек для многих команд на трансферном рынке, но у него действующий контракт с командой, благодаря чему конголезец постарается еще больше прославить имя не чужих для него «Астаны» и Казахстана.

Сказать, что наша страна для Жуниора является переходным этапом язык не поворачивается, он не раз очень тепло отзывался о казахстанских болельщиках, которые его поддерживают не только в матчах за столичную команду, но и в играх за сборную, таким образом, создав пусть и пока больше в интернете, но небольшой фан-клуб сборной ДР Конго в Казахстане.

А в том, что благодаря Жуниору за «Астану» теперь болеют в далеком ДР Конго, Бельгии, где живут родственники и друзья форварда, сомневаться не стоит, ну и конечно, есть у Кабананга свои болельщики и в России. На территории нашего северного соседа у игрока проживает сестра, которая вышла замуж за россиянина и хорошо говорит на языке Пушкина и продолжает жить в России и переживать за своего брата в «Астане».

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