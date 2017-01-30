Новая звезда по фамилии Кабананга

Казалось бы, какое отношение имеет казахстанский футбол к этому турниру? А отношение прямое — и имя ему Жуниор Кабананга. Форвард «Астаны» отправился вместе со сборной Демократической Республики Конго на турнир, причем не просто в качестве зрителя, а в качестве главной звезды своей команды и лучшего бомбардира группового этапа. Это притом, что в составе конголезцев есть Дьемерси Мбокани, Юсуф Мулумбу и Шансель Мбемба, выступающие в английской Премьер-Лиги, Седрик Бакамбу из испанского «Вильярреала» и ряд других игроков из европейских чемпионатов.



Да, сборная футболиста из чемпионата Казахстан сегодня ночью потерпела обидное поражение от Ганы в? финала, причем решающий гол был забит с пенальти, но дело даже не в этом.



Успешная игра форварда заставила обратить на него внимание со всех уголков мира. Уже в первом матче Джуни (как называют его в «Астане») принес своей сборной победу над сборной Марокко. Уже после той игры активно о нападающем начали писать российские СМИ, рекламируя форварда, а через него и столичную команду.



После трех результативных игр подряд, о Кабананге заговорили уже как о потенциальном новичке европейских клубов. Практически каждый день появляются новости о том, что его хочет вернуть «Андерлехт», «Саутгемптон» следит за футболистом, не говоря о заманчивых предложениях из Китая и Катара. Но самое главное, Жуниор заставил вновь заговорить весь Мир о чемпионате Казахстана и футбольном клубе «Астана».



Таким образом, два года подряд «Астана» делала себе рекламу, выступая в групповых этапах Лиги Чемпионов и Лиги Европы, причем с Кабананга в составе, а теперь уже Джуниор в благодарность за шанс проявить себя в еврокубках, дает рекламу столичной команды этой зимой.



А с чего все начиналось? Джуниор перешел из чемпионата Бельгии в «Астану» в середине сезона 2015 года, после успешного выступления в группе Лиги Чемпионов отправился покорять Турцию, что ему удалось. А дальше, несмотря на заманчивое предложение из Китая, причем до того, как туда отправились Оскар, Витсель, Тевез и другие, но Кабананга выбрал футбол и вместе с «Астаной» через «Селтик» и БАТЭ вышел в группу Лиги Европы, где стал лидером атаки астанчан.



Сейчас Кабананга — лакомый кусочек для многих команд на трансферном рынке, но у него действующий контракт с командой, благодаря чему конголезец постарается еще больше прославить имя не чужих для него «Астаны» и Казахстана.



Сказать, что наша страна для Жуниора является переходным этапом язык не поворачивается, он не раз очень тепло отзывался о казахстанских болельщиках, которые его поддерживают не только в матчах за столичную команду, но и в играх за сборную, таким образом, создав пусть и пока больше в интернете, но небольшой фан-клуб сборной ДР Конго в Казахстане.



А в том, что благодаря Жуниору за «Астану» теперь болеют в далеком ДР Конго, Бельгии, где живут родственники и друзья форварда, сомневаться не стоит, ну и конечно, есть у Кабананга свои болельщики и в России. На территории нашего северного соседа у игрока проживает сестра, которая вышла замуж за россиянина и хорошо говорит на языке Пушкина и продолжает жить в России и переживать за своего брата в «Астане».