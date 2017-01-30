Леонов: Возведение инфраструктуры для Кубка конфедераций началось у «Казань Арены»

Казань в 2017 году примет четыре матча Кубка конфедераций, включая полуфинал. В 2018 году в городе пройдут игры чемпионата мира по футболу, до которого осталось 500 дней.

«В настоящее время на территории, прилегающей к стадиону “Казань Арена”, началось возведение временной инфраструктуры, необходимой для проведения Кубка конфедераций и чемпионата мира по футболу. Все работы ведутся согласно разработанной и утвержденной проектной документации», — сообщил Леонов.

Собеседник агентства также заявил, что уверен в готовности «Казань Арены» к предстоящим турнирам. «Все необходимые работы по реновации футбольного поля проведены под наблюдением представителей ФИФА и оргкомитета “Россия-2018”, завершены в прошлом году. Сейчас поддерживается нормативное состояние поля для дальнейшего его пробуждения и поддержания до Кубка конфедераций», — отметил министр спорта Татарстана.

По словам Леонова, желание стать волонтерами на чемпионате мира и Кубке конфедераций выразили уже более 8 тысяч человек.

«На Казань возложена задача реализовать программы “Волонтеры оргкомитета” и “Городские волонтеры”. В марте 2016 года стартовала информационная кампания, в рамках которой прошли презентации предстоящих мероприятий и их волонтерской программы. На сегодняшний день стать волонтерами на чемпионате мира и Кубке конфедераций выразили готовность более 8 тысяч человек из России и других стран», — пояснил он.