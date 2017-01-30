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30 января 2017, 8:00 | Футбол: Сборные | Р-Спорт

Сборная США по футболу сыграла вничью с командой Сербии в товарищеском матче

МОСКВА, 30 янв — Р-Спорт. Сборная США по футболу на своем поле сыграла вничью с командой Сербии в товарищеском матче.

Игра, прошедшая в Сан-Диего, завершилась нулевой ничьей.

Следующий товарищеский матч сборная США проведет 3 февраля против команды Ямайки.

29.01.2017 23:59 Зрители 20079 матчи: Товарищеский матч Qualcomm Stadium
США 0:0 Сербия
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Брюс Арена Славолюб Муслин
Составы
  Филип Манойлович
  Неманья Милетич
  Никола Мараш
  Стефан Панич
  Никола Чиркович 80′
  Неманья Чаласан 55′
  Милош Симонович
  Срджан Плавшич 81′
  Лазар Йованович
  Йован Джокич 77′
  Марко Евтович
  Марко Гобелич 84′
  Марко Клисура
  Александр Палочевич 64′
  Энвер Аливодич
  Саша Йованович 64′
  Марко Мркич
Статистика
0 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Кевин Моррисон (Ямайка)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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