Сборная США по футболу сыграла вничью с командой Сербии в товарищеском матче
МОСКВА, 30 янв —
Р-Спорт. Сборная США по футболу на своем поле сыграла вничью с командой Сербии в товарищеском матче.
Игра, прошедшая в
Следующий товарищеский матч сборная США проведет 3 февраля против команды Ямайки.
|29.01.2017 23:59
|Зрители 20079
|матчи: Товарищеский матч
|Qualcomm Stadium
Главные тренеры
|Брюс Арена
|Славолюб Муслин
Составы
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Статистика
|0
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
Судьи
|Главный судья
|Кевин Моррисон (Ямайка)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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