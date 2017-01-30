Сборная США по футболу сыграла вничью с командой Сербии в товарищеском матче

СОЧИ, 27 января. /ТАСС/. Стадион «Фишт» в Сочи на 99% готов к проведению контрольного матча сборных России и Бельгии, который станет первым на арене. Об этом сообщает официальный портал для болельщиков ЧМ-2018 в России Welcome2018com со ссылкой на пресс-службу администрации Краснодарского края.