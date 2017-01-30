Патрик Твумаси поздравил сборную Ганы с победой над командой Кабананги на КАН-2017

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В ¼ финала турнира сборная Ганы обыграла команду ДР Конго со счетом 2:1. Добавим, что за проигравших выступает одноклубник Твумаси по «Астане» форвард Жуниор Кабананга.

«Король всегда будет королем. Не имеет значения, сколько ты держишь его в клетке. Они всегда найдут выход. Отличная работа, парни! Вперед, Гана! Я счастлив», — написал Твумаси на своей странице в Instagram.

В полуфинале КАН-2017 сборная Ганы сыграет Камеруном. Вторую путевку в финал разыграют сборные Египта и Буркина-Фасо.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:37.77777777777778% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BP25Nxwg5mp/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">A King will always be a king. You matter how much you cage him. They will always find a way out. Well done guys ??. Osseey Ghana ????✌?????. proud Ghanaians??.❤️❤️?? Ghana 2 Dr Congo 1. Mr. Happy???</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Фото опубликовано Patrick Twumasi23 Official (@patrick_twumasi) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-01-29T18:06:06+00:00">Янв 29 2017 в 10:06 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>



Добавим, что Кабананга на групповом этапе КАН-2017 забил три гола и возглавил список лучших бомбардиров турнира. Также форвард «Астаны» вошел в символическую сборную группового раунда.