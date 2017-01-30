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30 января 2017, 9:02 | Футбол: Сборные | Vesti.kz

Патрик Твумаси поздравил сборную Ганы с победой над командой Кабананги на КАН-2017

Ганский нападающий «Астаны» Патрик Твумаси поздравил свою национальную сборную с выходом в полуфинал Кубка африканских наций, проходящего в Габоне, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Ганский нападающий <span class=error>Астаны</span> <span class=error>Патрик</span> <span class=error>Твумаси</span> поздравил свою национальную сборную с выходом в полуфинал Кубка африканских наций проходящего в Габоне сообщает корреспондент Vesti.kz. Увеличить
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В ¼ финала турнира сборная Ганы обыграла команду ДР Конго со счетом 2:1. Добавим, что за проигравших выступает одноклубник Твумаси по «Астане» форвард Жуниор Кабананга.

«Король всегда будет королем. Не имеет значения, сколько ты держишь его в клетке. Они всегда найдут выход. Отличная работа, парни! Вперед, Гана! Я счастлив», — написал Твумаси на своей странице в Instagram.

В полуфинале КАН-2017 сборная Ганы сыграет Камеруном. Вторую путевку в финал разыграют сборные Египта и Буркина-Фасо.


Добавим, что Кабананга на групповом этапе КАН-2017 забил три гола и возглавил список лучших бомбардиров турнира. Также форвард «Астаны» вошел в символическую сборную группового раунда.

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