Патрик Твумаси поздравил сборную Ганы с победой над командой Кабананги на КАН-2017
Ганский нападающий «Астаны» Патрик Твумаси поздравил свою национальную сборную с выходом в полуфинал Кубка африканских наций, проходящего в Габоне, сообщает корреспондент Vesti.kz.
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В ¼ финала турнира сборная Ганы обыграла команду ДР Конго со счетом 2:1. Добавим, что за проигравших выступает одноклубник Твумаси по «Астане» форвард Жуниор Кабананга.
«Король всегда будет королем. Не имеет значения, сколько ты держишь его в клетке. Они всегда найдут выход. Отличная работа, парни! Вперед, Гана! Я счастлив», — написал Твумаси на своей странице в Instagram.
В полуфинале КАН-2017 сборная Ганы сыграет Камеруном. Вторую путевку в финал разыграют сборные Египта и
Добавим, что Кабананга на групповом этапе КАН-2017 забил три гола и возглавил список лучших бомбардиров турнира. Также форвард «Астаны» вошел в символическую сборную группового раунда.
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