Сборная Абхазии примет участие в чемпионате Европы под эгидой ConIFA

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«Восемь команд, в числе которых и Абхазия, примут участие в чемпионате Европы по версии ConIFA в 2017 году, который пройдет на Северном Кипре, — сказал Пагава. — В нем также примут участи команды Падании, Северного Кипра, Секейского края, Лапландии, Острова Мэн, сборная Ниццы, а также Окситании — вместо Восточной Армении». По словам Пагавы, сборная Восточной Армении не сможет участвовать в турнире, поскольку турецкая сторона не может гарантировать ей безопасность.

Конфедерация независимых футбольных ассоциаций ConIFA, объединяющая 25 команд — сборные стран и автономий, официально не вошедших в состав ФИФА, была образована в 2013 году. Последний чемпионат мира прошел в июне 2016 году в Абхазии, хозяева в финальном матче победили команду Пенджаба со счетом 6:5.

В августе 2016 года Национальный банк выпустил в честь этого события памятную монету из серебра 925 пробы достоинством в 10 апсаров. На монете изображен логотип чемпионата, стоимость одной монеты достигает четырех тысяч рублей.