Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-national/28592252/
29 января 2017, 23:12 | Футбол: Сборные | ТАСС

Сборная Абхазии примет участие в чемпионате Европы под эгидой ConIFA

СУХУМ, 29 января. /Корр. ТАСС Анжела Кучуберия/. Национальная сборная Абхазии примет участие в чемпионате Европы по футболу под эгидой независимых футбольных ассоциаций (ConIFA). Об этом журналистам сообщил вице-президент ConIFA Дмитрий Пагава по итогам жеребьевки, состоявшейся в Женеве с участием 40 членов организации из 44.

Турнир пройдет на Северном Кипре. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Восемь команд, в числе которых и Абхазия, примут участие в чемпионате Европы по версии ConIFA в 2017 году, который пройдет на Северном Кипре, — сказал Пагава. — В нем также примут участи команды Падании, Северного Кипра, Секейского края, Лапландии, Острова Мэн, сборная Ниццы, а также Окситании — вместо Восточной Армении». По словам Пагавы, сборная Восточной Армении не сможет участвовать в турнире, поскольку турецкая сторона не может гарантировать ей безопасность.

Конфедерация независимых футбольных ассоциаций ConIFA, объединяющая 25 команд — сборные стран и автономий, официально не вошедших в состав ФИФА, была образована в 2013 году. Последний чемпионат мира прошел в июне 2016 году в Абхазии, хозяева в финальном матче победили команду Пенджаба со счетом 6:5.

В августе 2016 года Национальный банк выпустил в честь этого события памятную монету из серебра 925 пробы достоинством в 10 апсаров. На монете изображен логотип чемпионата, стоимость одной монеты достигает четырех тысяч рублей.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Сборных команд

Еще 7 новостей  Все новости
29 января

Тренер: бойкот матча волейболистками "Динамо" является разовой акцией

Тренер Касперович считает удачным выступление сборной России по биатлону на ЧЕ

ВФЛА: информатору WADA Степановой навязывают мнение о грозящей в России опасности