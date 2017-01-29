Голы братьев Айю вывели сборную Ганы в полуфинал Кубка африканских наций
МОСКВА, 29 янв —
Р-Спорт. Голы братьев Джордана и Андре Айю принесли сборной Ганы победу над командой ДР Конго в ¼ финала Кубка африканских наций, который проходит в Габоне.
Встреча, прошедшая в воскресенье в
Сборная Ганы вышла в полуфинал турнира, где сыграет с командой Камеруна. Встреча пройдет 2 февраля.
Победитель турнира летом 2017 года выступит в России на Кубке конфедераций.
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