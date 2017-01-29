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29 января 2017, 21:13 | Футбол: Сборные | Р-Спорт

Голы братьев Айю вывели сборную Ганы в полуфинал Кубка африканских наций

МОСКВА, 29 янв — Р-Спорт. Голы братьев Джордана и Андре Айю принесли сборной Ганы победу над командой ДР Конго в ¼ финала Кубка африканских наций, который проходит в Габоне.

Встреча, прошедшая в воскресенье в Порт-Жантиле, завершилась со счетом 2:1 в пользу «черных звезд». Джордан Айю открыл счет в матче на 63-й минуте, а Андре Айю забил победный гол, реализовав пенальти на 78-й. У конголезцев отличился Поль-Жозе М’Поку (68).

Сборная Ганы вышла в полуфинал турнира, где сыграет с командой Камеруна. Встреча пройдет 2 февраля.

Победитель турнира летом 2017 года выступит в России на Кубке конфедераций.

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