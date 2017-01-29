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https://sport.mail.ru/news/football-national/28590653/
29 января 2017, 17:30 | Футбол: Сборные | Чемпионат.com

Дуссье подал в отставку с поста главного тренера сборной Кот-д’Ивуара

Французский специалист Мишель Дуссье подал в отставку с поста главного тренера сборной Кот-д’Ивуара, сообщает Afrik-foot.com.

со ссылкой на официальное заявление Ивуарийской федерации футбола.

Под руководством Дуссье ивуарийская сборная на Кубке африканский наций не сумела выйти из группы, завершив вничью матчи с Того (0:0), ДР Конго (2:2) и проиграв Марокко (0:1).

57-летний Дуссье возглавил сборную Кот-д’Ивуара в июле 2015 года, сменив Эрве Ренара, выигравшего вместе со сборной Кубок африканских наций — 2015.

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