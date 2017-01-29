Букмекеры сделали прогноз на матч сборной форварда «Астаны» Кабананги в плей-офф Кубка Африки
Сегодня, 29 января, сборная ДР Конго, за которую выступает нападающий «Астаны» Жуниор Кабананга, стартует в
плей-офф Кубка Африканских наций.
Соперником конголезцев в четвертьфинале станет команда Ганы. Эта встреча начнется в 22:00 по времени Астаны.
Букмекерская контора Tennisi.kz предлагает на этот матч следующие коэффициенты: победа ДР Конго в основное время матча — 3.62, ничья — 2.88, победа Ганы — 2.21.
В случае ничьи в основное время команды проведут два дополнительных тайма по 15 минут, а при необходимости — еще и серию пенальти. Коэффициент на то, что ДР Конго выйдет в следующий круг равен — 2.36, а на Гану — 1.59.
Ранее в полуфинал Кубка Африки вышли
Отметим, что на групповом этапе Кабананга забил три гола за ДР Конго и возглавил гонку за приз лучшему бомбардиру турнира.
Также Кабананга вошел в символическую сборную группового раунда.
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