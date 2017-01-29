Букмекеры сделали прогноз на матч сборной форварда «Астаны» Кабананги в плей-офф Кубка Африки

Соперником конголезцев в четвертьфинале станет команда Ганы. Эта встреча начнется в 22:00 по времени Астаны.

Букмекерская контора Tennisi.kz предлагает на этот матч следующие коэффициенты: победа ДР Конго в основное время матча — 3.62, ничья — 2.88, победа Ганы — 2.21.

В случае ничьи в основное время команды проведут два дополнительных тайма по 15 минут, а при необходимости — еще и серию пенальти. Коэффициент на то, что ДР Конго выйдет в следующий круг равен — 2.36, а на Гану — 1.59.

Ранее в полуфинал Кубка Африки вышли Буркина-Фасо, обыгравшая Тунис (2:0), и сборная Камеруна, которая в серии пенальти была сильнее Сенегала (0:0, 5:4 п.). В еще одном четвертьфинале в ночь с 29 на 30 ноября встретятся Египет и Марокко — эта встреча начнется в 01:00 по времени Астаны.

Отметим, что на групповом этапе Кабананга забил три гола за ДР Конго и возглавил гонку за приз лучшему бомбардиру турнира.

Также Кабананга вошел в символическую сборную группового раунда.