Не возьмет ли Ренар третий титул за пять лет?

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«ЧЕРНЫЕ ЗВЕЗДЫ» СМОТРЯТ В ШЕСТОЙ ПОДРЯД ПОЛУФИНАЛ.

ДР КОНГО — ГАНА

(Оем, 19.00 по московскому времени).

Встречаются финалист и третий призер прошлого розыгрыша. Гана опытнее. На пяти последних Кубках Африки она неизменно была в квартете сильнейших, в том числе дважды в финале. У нее в составе более звонкие имена (братья Айю, Гьян, Атсу). Но даже в победных матчах на габонском турнире команда ярко проводила только первые таймы.

К счастью для «Черных Звезд», повреждение у Гьяна, вынудившее его покинуть поле уже в первом тайме встречи с Египтом, оказалась не столь серьезным, как опасался сам нападающий. Обследование выявило у него лишь ушиб.

У конголезцев на турнир не приехал ведущий нападающий Боласи («Эвертон»), много травмированных набралось уже по ходу соревнований. Так, против Того во вторник не играли защитники Икоко и Закуани, а также полузащитник Магома. Теперь, по словам главного тренера Флорана Ибенге, выбыл из строя из-за повреждения колена полузащитник Мбемба. А ведь именно после его отбора и длинного паса Кабананга из «Астаны», автор трех мячей на турнире, забил первый гол в ворота тоголезских «ястребов».

Несмотря на отдельные невзгоды, «леопарды» выступили в своей группе достойно: победили Марокко (1:0) и Того (3:1), а в промежутке между этими матчами подтолкнули к выходу ивуарийских «слонов» (2:2). ДР Конго — «играющая» команда, которая не случайно стала самой результативной по итогам группового этапа наряду с Тунисом и Сенегалом (6 голов). Правда, где после субботних четвертьфиналов Тунис и Сенегал?

Африканский анекдот. В пятницу сборную Ганы, приехавшую в Оем с опозданием, сотрудник стадиона, где должна была пройти тренировка, наотрез отказывался допустить на арену. Не помогли ни 20 минут переговоров, ни увещевания представителя Африканской конфедерации футбола. В итоге возбужденная команда порвалась силой. «Это Африка», — обронил Джордан Айю.

По крайней мере, настойчивость в достижении цели «Черные Звезд» проявили.

Победитель этого матча встретится в полуфинале с Камеруном, а Буркина-Фасо поджидает победителя североафриканского противостояния.

МАРОККАНСКИЕ «ЛЬВЫ» ИДУТ НА ШТУРМ ЕГИПЕТСКОЙ КРЕПОСТИ.

ЕГИПЕТ — МАРОККО

(Порт-Жантиль, 22.00).

Главный тренер сборной Марокко Эрве Ренар перед заключительными поединками в группе D, которые определяли будущего соперника его команды, сказал, что предпочел бы в ¼ финала встретиться с Ганой, потому что, мол, ему в матчах с ней везет. Напомним, что в финале Кубка Африки-2015 руководимый французом Кот-д’Ивуар после нулевой ничьей одолел в продолжительной серии 11-метровых как раз «Черных звезд». А в 2012 году Ренар выиграл турнир с Замбией.

Судьба, однако, преподнесла этому специалисту не сборную, в которой он девять лет назад работал помощником главного тренера при Клоде Ле Руа, отчего лично знает кое-кого из игроков, а Египет.

Несмотря на рекордные семь побед на Кубке Африки и убедительное выступление в отборочной группе, в которой их соперником была Нигерия, «фараоны», сошедшие с африканского трона и пропустившие не в последнюю очередь из-за политических событий в своей стране три подряд финальных турнира, воспринимаются нынче как сборная второго плана на континенте. Их выход из группы за счет Мали уже оценен как успех. Эксперты отмечают, с одной стороны, упор в игре на оборону, что не нравится экспансивным болельщикам, с другой, салахозависимость.

Выступающий ныне за «Рому» Мохамед Салах, в самом деле, устроил оба гола Египта на турнире: один — Гане — забил сам, другой — в ворота Уганды — влетел после его классной передачи. Что касается защиты, выстроенной аргентинцем Эктором Купером, то она не пропустила пока в Габоне ни одного мяча.

Вместе с тем сборная Марокко, использующая на турнире схему с тремя центральными защитниками (Ренар объясняет это потерей из-за травм игроков группы атаки Буфаля, Беланда, Амрабата, Таннана), в решающем матче в группе С почти ничего не позволила находившемуся в отчаянном положении Кот-д’Ивуару, который, собственно, и отправила домой (1:0). Судя по всему, нас ждет напряженная тактическая борьба.

Статистика вопреки тому, что можно было бы подумать, явно на стороне Марокко. «Атласские львы» победили в 12 из 25 встреч соперников. «Фараоны» взяли верх лишь дважды. В последний раз в 1986 году. Потому марокканские болельщики уверены: их команда справляется с Египтом, даже если находится не в лучшем состоянии.

В интервью журналу Jeune Afrique Ренар заметил: «Марокко не фаворит турнира. Для меня фаворит — Сенегал. Но мы добавляем и постараемся побыть на турнире как можно дольше».

Сенегал в субботу из турнира вылетел.