Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-national/28589201/
29 января 2017, 12:25 | Футбол: Сборные | «Прессбол»

Николай Писарев: Информация в прессе насчет меня и сборной Беларуси? Мало ли что пишут

Российский тренер Николай Писарев прокомментировал корреспонденту «Прессбола» Дмитрию Беленькому информацию издания «Известия» о том, что он возглавит сборную Беларуси.

Российский тренер Николай <span class=error>Писарев</span> прокомментировал корреспонденту <span class=error>Прессбола</span> Дмитрию Беленькому информацию издания Известия о том что он возглавит сборную <span class=error>Беларуси</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Не хочу обсуждать рабочие вопросы в выходной день. Сейчас я просто гуляю с детьми. Информация в прессе насчет меня и сборной Беларуси? Мало ли что пишут. Лучше обращайтесь за комментариями в Белорусскую федерацию футбола….

Сборная Беларуси
Новости Матчи Состав Статистика
Все спортивные новости Беларуси
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Сборных команд

Еще 7 новостей  Все новости
31 декабря

Анатолий Капский: я не злой, но иногда нужно включать плохого

Павел Савицкий: не хочу наступать Капскому на горло

THE. В Борисове нет глоров БАТЭ