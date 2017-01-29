Николай Писарев: Информация в прессе насчет меня и сборной Беларуси? Мало ли что пишут

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Не хочу обсуждать рабочие вопросы в выходной день. Сейчас я просто гуляю с детьми. Информация в прессе насчет меня и сборной Беларуси? Мало ли что пишут. Лучше обращайтесь за комментариями в Белорусскую федерацию футбола….