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https://sport.mail.ru/news/football-national/28587402/
29 января 2017, 2:04 | Футбол: Сборные | ТАСС

Сборная Камеруна вышла в полуфинал Кубка Африки

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Сборная Камеруна по футболу в серии пенальти обыграла команду Сенегала в четвертьфинальном матче Кубка Африки и вышла в полуфинал турнира, который проходит в Габоне.

Основное время матча завершилось со счетом 0:0, в серии пенальти камерунцы были сильнее — 5:4. Решающий удар на счету Венсана Абубакара.

В полуфинале сборная Камеруна встретится с победителем другого четвертьфинала, в котором сыграют команды ДР Конго и Ганы.

Турнир завершится 5 февраля.

Сборная Камеруна
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