Сборная Камеруна вышла в полуфинал Кубка Африки
МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Сборная Камеруна по футболу в серии пенальти обыграла команду Сенегала в четвертьфинальном матче Кубка Африки и вышла в полуфинал турнира, который проходит в Габоне.
Основное время матча завершилось со счетом 0:0, в серии пенальти камерунцы были сильнее — 5:4. Решающий удар на счету Венсана Абубакара.
В полуфинале сборная Камеруна встретится с победителем другого четвертьфинала, в котором сыграют команды ДР Конго и Ганы.
Турнир завершится 5 февраля.
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