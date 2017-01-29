Сборная Камеруна вышла в полуфинал Кубка Африки

Основное время матча завершилось со счетом 0:0, в серии пенальти камерунцы были сильнее — 5:4. Решающий удар на счету Венсана Абубакара.

В полуфинале сборная Камеруна встретится с победителем другого четвертьфинала, в котором сыграют команды ДР Конго и Ганы.

Турнир завершится 5 февраля.