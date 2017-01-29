Николай Писарев в ближайшее время возглавит сборную Белоруссии

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6 декабря 2016 года сборная Белоруссии по футболу осталась без главного тренера. Александр Хацкевич был уволен со своей должности после четырех матчей в отборочном турнире к чемпионату мира-2018, в которых сборная сыграла вничью с Францией, проиграла Голландии и Болгарии и поделила очки с Люксембургом. С тех пор тренерский мостик национальной команды Белоруссии оставался свободным. Однако, по информации «Известий», в ближайшее время новым главным тренером белорусов станет 48-летний российский специалист Николай Писарев.

— В настоящий момент Белорусская федерация футбола и Николай Писарев улаживают последние формальности перед подписанием контракта, — рассказал «Известиям» источник, знакомый с ситуацией. — В ближайшее время о заключении соглашения с российским специалистом будет объявлено официально. Писарев долго раздумывал о том, стоит ли ему покидать пост старшего тренера молодежной сборной России. Но потом все-таки решил попробовать свои силы на новом месте. Он рассчитывал получить предложение от одного из клубов премьер-лиги, но зимой были варианты только в ФНЛ. На работу во втором дивизионе специалист не согласился и в итоге дождался предложения от сборной Белоруссии.

В Белорусской федерации футбола не ответили на запрос «Известий».

Напомним, с 2005 по 2010 год Николай Писарев являлся главным тренером сборной России по пляжному футболу. Последним местом работы специалиста была молодежная сборная России по футболу. Тренер принял команду по ходу отборочного турнира к Евро-2017 после провального старта под руководством Дмитрия Хомухи. Выправить ситуацию Писареву не удалось — Россия заняла предпоследнее место, обогнав лишь сборную Фарерских островов. Вперед наши молодые футболисты пропустили Азербайджан, Финляндию, Австрию и Германию.

Безусловно, были в тренерской работе Николая Писарева и удачные моменты. С молодежной сборной, которую специалист возглавлял с 2010 по 2015 год, ему удалось в 2013 году впервые за 20 лет выйти в финальную стадию чемпионата Европы.