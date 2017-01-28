Каборе против тунисских «орлов» и львиная разборка

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ТУНИС ХОЧЕТ ВЕРНУТЬСЯ В РЯДЫ ЛУЧШИХ

Буркина-Фасо — Тунис (Либревиль, начало в 19.00 по московскому времени);.

Организаторы, конечно же, видели одним из участников матча в столице Габона местных «пантер». Но те покинули турнир, и теперь уместно задаться вопросом о посещаемости, которая во Франсвиле и Оеме и без того оставляла желать лучшего. В Африке, где подавляющее большинство привыкло считать «копейки», ходят в основном на своих.

Главный тренер буркинийцев Паулу Дуарте не далее, чем в 2015 году, работал с тунисским клубом КС «Сфаксьен», где под его началом выступали три нынешних игрока «Орлов Карфагена».

— Это не преимущество, — заявил, тем не менее, португалец. — Сегодня любой тренер найдет информацию о любой команде. Да, я знаю менталитет тунисских игроков, как они мыслят и реагируют на развитие событий, но и они меня хорошо знают.

Со сборной Буркина-Фасо у 47-летнего Дуарте «повторный брак». Он возглавил эту команду в 2007 году и начал с выездной победы в отборочном матче ЧМ-2010 как раз над Тунисом — 2:1. На первом групповом этапе «жеребцы», у которых тогда в серьезном чемпионате играл один Каборе (Питруапа с «Фрайбургом» пребывал во второй бундеслиге), финишировали первыми, обойдя Тунис, но на втором пропустили вперед Кот-д’Ивуар. В тот приход португалец работал с Буркина-Фасо до Кубка Африки-2012, после которого его «ушли» вследствие трех поражений (в 2009-м он в течение полугода параллельно руководил французским клубом «Ле Ман»).

Дуарте вернулся в Уагадугу в конце 2015 года и теперь поехал на свой третий Кубок Африки (был еще турнир 2010 года). Причем, победа над Гвинеей-Бисау (2:0) на финише группового турнира 22 января была для него первой в рамках финальных турниров африканских чемпионатов. Без него, впрочем, в 2013 году с бельгийцем Паулом Путом «жеребцы» неожиданно добрались до финала.

У 70-летнего Хенрика Касперчака, возглавляющего сборную Туниса, опыта больше. Поляк с французским паспортом работает на 7-м Кубке Африки (у Клода Ле Руа из сборной Того девять турниров). Со своей нынешней командой он, как и Дуарте, работает вторично — был еще период с 1994 по 1998 годы. В ¼ финала Касперчак пробился в пятый раз. Причем ранее на этой стадии он трижды побеждал. Но в последний раз это было давно — в 2002 году с командой Мали на домашнем для нее турнире.

После победы у себя в стране на Кубке Африки-2004 «Орлы Карфагена» ни разу не преодолели четвертьфинальный барьер. Но сейчас команда смотрится цельно. Даже в проигранном матч с Сенегалом она серьезно «погоняла» соперника во втором тайме. У сборной есть лидеры: Абденнур, пусть в Габоне он пока действовал со сбоями, Хазри, Мсакни. Представляется, что Тунис немного фаворит. Все-таки у Буркина-Фасо оборона явно не на уровне атаки с Накульма, а также братьями Траоре, Аленом и Бертраном, которого «Челси» отдал в аренду «Аяксу». О редут по фамилии Каборе многое разрушается, но везде капитан, последний представитель РФПЛ в Габоне после вылета ростовчанина Думбья с командой Мали, успеть не может.

Стоит напомнить, что пока «жеребцы» добивались того, чего хотели: сравняли за четверть часа до финального свистка счет во встрече с Камеруном и не уступили хозяевам турнира (1:1). Неплохо смотрится 20-летний вратарь Коффи из ивуарийского клуба АСЕК «Мимоза». Во всяком случае, он удачлив — это факт.

КОГДА КАМЕРУН БОЛЬШЕ НЕ ФАВОРИТСенегал — Камерун (Франсвиль, 22.00).

Афиша матча возвращает знатоков африканского футбола к финалу Кубка Африки-2002.

В год своего мирового триумфа — на последующем азиатском ЧМ «Львы Теранги» сенсационно дойдут до ¼ финала — Сенегал после нулевой ничьей уступил Камеруну по пенальти.

Капитаном сенегальцев тогда был Алиу Сиссе, в прошлом правый защитник «ПСЖ», «Монпелье», «Бирмингема» и «Портсмута», а ныне главный тренер национальной команды. Теперь он подчеркивает, что рассуждать о реванше спустя столь длительное время бессмысленно, но его подопечные полны уверенности в себе. «Футболисты, наконец, поняли, что Кубок Африки не выигрывается за счет таланта».

В самом деле, Сенегал в недавнем прошлом привозил великолепные по масштабам Африки составы. Было даже непонятно, как соединить россыпь интересных нападающих. Тем не менее, команда 11 лет не могла миновать групповой этап. Сегодня игроки, похоже, перестали тянуть одеяло на себя. С учетом отборочного турнира одержаны 8 побед подряд, и только в последнем ничего не решавшем для них матче сенегальцы сыграли вторым составом вничью с Алжиром (2:2).