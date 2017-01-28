Кабананга вошел в символическую сборную КАН по версии ESPN
Игрок «Астаны», выступающий за сборную ДР Конго, Жуниор Кабананга попал в символическую сборную группового этапа Кубка Африканских наций по версии американского канала ESPN, сообщает корреспондент KazFootball.kz.
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Кабананга занял позицию страйкера.
«Нападающий “Астаны” стал одним из открытий турнира, забив трижды в трех матчах. Именно благодаря усилиям высокого форварда сборная ДР Конго пробилась в ¼ финала КАН. Жуниор — габаритный и фактурный игрок, с прекрасными скоростными характеристиками и он постоянно нацелен на ворота. Для него это возможность заявить о себе на высоком уровне», — обосновывают свой выбор эксперты канала.
Стоит отметить, что Кабананга оказался единственным игроком своей команды в составе символической сборной.
Форвард «Астаны» является единоличным лидером в бомбардирской гонке, наколотив в 3 турах — 3 мяча, также на его счету один ассист.
Добавим, что матч ¼ финала КАН ДР Конго — Гана состоится 29 января.
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