Кабананга вошел в символическую сборную КАН по версии ESPN

Кабананга занял позицию страйкера.



«Нападающий “Астаны” стал одним из открытий турнира, забив трижды в трех матчах. Именно благодаря усилиям высокого форварда сборная ДР Конго пробилась в ¼ финала КАН. Жуниор — габаритный и фактурный игрок, с прекрасными скоростными характеристиками и он постоянно нацелен на ворота. Для него это возможность заявить о себе на высоком уровне», — обосновывают свой выбор эксперты канала.



Стоит отметить, что Кабананга оказался единственным игроком своей команды в составе символической сборной.



Форвард «Астаны» является единоличным лидером в бомбардирской гонке, наколотив в 3 турах — 3 мяча, также на его счету один ассист.



Добавим, что матч ¼ финала КАН ДР Конго — Гана состоится 29 января.