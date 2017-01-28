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28 января 2017, 10:30 | Футбол: Сборные | Sports.kz

Кабананга вошел в символическую сборную КАН по версии ESPN

Игрок «Астаны», выступающий за сборную ДР Конго, Жуниор Кабананга попал в символическую сборную группового этапа Кубка Африканских наций по версии американского канала ESPN, сообщает корреспондент KazFootball.kz.

Игрок <span class=error>Астаны</span> выступающий за сборную ДР Конго <span class=error>Жуниор</span> <span class=error>Кабананга</span> попал в символическую сборную группового этапа Кубка Африканских наций по версии американского канала <span class=error>ESPN</span> сообщает корреспондент KazFootball.kz. Увеличить
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Кабананга занял позицию страйкера.

«Нападающий “Астаны” стал одним из открытий турнира, забив трижды в трех матчах. Именно благодаря усилиям высокого форварда сборная ДР Конго пробилась в ¼ финала КАН. Жуниор — габаритный и фактурный игрок, с прекрасными скоростными характеристиками и он постоянно нацелен на ворота. Для него это возможность заявить о себе на высоком уровне», — обосновывают свой выбор эксперты канала.

Стоит отметить, что Кабананга оказался единственным игроком своей команды в составе символической сборной.

Форвард «Астаны» является единоличным лидером в бомбардирской гонке, наколотив в 3 турах — 3 мяча, также на его счету один ассист.

Добавим, что матч ¼ финала КАН ДР Конго — Гана состоится 29 января.

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Жуниор Кабананга: Меня переполняет гордость, но мы должны бороться до конца — турнир еще не закончен

Жуниор Кабананга: Меня переполняет гордость, но мы должны бороться до конца — турнир еще не закончен

Нападающий «Астаны» и сборной ДР Конго Жуниор Кабананга надеется, что его национальная команда продолжит успешно выступать на Кубке африканских наций-2017, сообщает Sports.kz со ссылкой на Foot.cd.
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