Стадион «Фишт» в Сочи готов на 99% к проведению первого матча
СОЧИ, 27 января. /ТАСС/. Стадион «Фишт» в Сочи на 99% готов к проведению контрольного матча сборных России и Бельгии, который станет первым на арене. Об этом сообщает официальный портал для болельщиков ЧМ-2018 в России Welcome2018com со ссылкой на
пресс-службу администрации Краснодарского края.
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«Уже 28 марта на стадионе “Фишт” состоится контрольный матч Россия — Бельгия. По оценке специалистов к проведению тестовой игры стадион готов на 99%. Завершены строительно- монтажные работы, проведена проверка работоспособности энергообеспечивающих систем, выполнен ремонт в рамках мероприятий по восстановлению нереконструируемой части», — говорится в сообщении.
Готовится проверка стадиона Ростехнадзором. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию будет получено, ориентировочно, до середины февраля 2017 года, уточнили в ведомстве.
Ранее ТАСС со ссылкой на
Матчи Кубка конфедераций пройдут в Москве (стадион «Открытие-Арена»),
Матчи чемпионата мира 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России. В Сочи пройдут четыре матча группового этапа, а также встречи 1/8 финала и ¼ финала.
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