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27 января 2017, 16:38 | Футбол: Сборные | ТАСС

Стадион «Фишт» в Сочи готов на 99% к проведению первого матча

СОЧИ, 27 января. /ТАСС/. Стадион «Фишт» в Сочи на 99% готов к проведению контрольного матча сборных России и Бельгии, который станет первым на арене. Об этом сообщает официальный портал для болельщиков ЧМ-2018 в России Welcome2018com со ссылкой на пресс-службу администрации Краснодарского края.

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«Уже 28 марта на стадионе “Фишт” состоится контрольный матч Россия — Бельгия. По оценке специалистов к проведению тестовой игры стадион готов на 99%. Завершены строительно- монтажные работы, проведена проверка работоспособности энергообеспечивающих систем, выполнен ремонт в рамках мероприятий по восстановлению нереконструируемой части», — говорится в сообщении.

Готовится проверка стадиона Ростехнадзором. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию будет получено, ориентировочно, до середины февраля 2017 года, уточнили в ведомстве.

Ранее ТАСС со ссылкой на вице-премьера РФ, президента Российского футбольного союза Виталия Мутко сообщал, что стадион «Фишт» в Сочи, который реконструируется к Кубку конфедераций 2017 года и чемпионату мира по футболу 2018 года, будет сдан в эксплуатацию в первой декаде февраля.

Матчи Кубка конфедераций пройдут в Москве (стадион «Открытие-Арена»), Санкт-Петербурге (стадион на Крестовском острове), Сочи (стадион «Фишт») и Казани (стадион «Казань- Арена») с 17 июня по 2 июля 2017 года. На сочинской арене состоятся две игры группового этапа и один полуфинал.

Матчи чемпионата мира 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России. В Сочи пройдут четыре матча группового этапа, а также встречи 1/8 финала и ¼ финала.
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СОЧИ, 27 января. /ТАСС/. Продажа билетов на первый футбольный матч на сочинском стадионе «Фишт», реконструированном к чемпионату мира по футболу — 2018 и Кубку конфедераций — 2017, начнется с 1 марта. Об этом сообщает официальный портал для болельщиков ЧМ-2018 в России Welcome2018.com со ссылкой на пресс-службу Краснодарского края.
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